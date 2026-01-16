Ce spune Adela Popescu despre revenirea în televiziune: „Abia aștept să vină proiectul ăla potrivit pentru mine”

Ce spune Adela Popescu despre revenirea în televiziune. Prin intermediul rețelelor de socializare, vedeta a mărturisit că abia așteaptă să înceapă un proiect care să i se potrivească și promite că va da tot ce are mai bun. Fanii sunt nerăbdători să o vadă din nou pe micile ecrane.

Adela Popescu a spus recent că abia așteaptă să revină în televiziune. Ea așteaptă un proiect care să i se potrivească și promite că va da tot ce are mai bun. Fanii ei sunt nerăbdători să o vadă din nou pe micile ecrane.

Ce spune Adela Popescu despre revenirea în televiziune

Prin intermediul rețelelor de socializare, Adela Popescu a vorbit deschis despre revenirea ei în televiziune. Vedeta a mărturisit că așteaptă cu nerăbdare un proiect potrivit pentru ea și a promis că va da tot ce are mai bun atunci când acesta va apărea.

Fanii ei sunt nerăbdători să afle detalii despre viitoarele apariții pe micile ecrane, iar ea pare foarte entuziasmată de ce urmează.

„Abia aștept! Abia aștept să vină proiectul ăla potrivit pentru mine, că o să dau tot ce am mai bun. Sigur că da, și o să vină!”, a mărturisit vedeta la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa personală de Instagram, la secțiunea InstaStory.

Citește și: Adela Popescu revine la Pro TV, în postura de prezentatoare: „E o reală bucurie pentru mine”

Citește și: Adela Popescu revine la Pro TV. În ce emisiune va apărea

Vedeta a fost prezentă în LIVE-urile emisiunii „Vocea României”

La începutul lunii decembrie a anului trecut, Adela Popescu a fost prezentă în LIVE-urile emisiunii „Vocea României” de la PRO TV. Ea a prezentat show-ul muzical alături de Pavel Bartoș.

„Anul trecut m-am distrat enorm la LIVE-urile Vocea României și am știut că experiența aceea trebuie repetată. E o reală bucurie pentru mine să mă întorc alături de Pavel Bartoș, de concurenți și de antrenori, într-o etapă încărcată de emoție, energie și momente care îți taie respirația.

Am urmărit fiecare ediție din etapa audițiilor pe nevăzute, confruntările și Knockout-ul și am trăit alături de concurenți emoțiile de pe scenă, din fața televizorului, iar acum abia aștept să descoperim împreună care este cea mai bună voce a României, în sezonul 13 cu noroc”, a spus Adela Popescu atunci.

Citește și: Cine e Patricia Vizitiu de la Survivor România 2026. Fiica fostului fotbalist Dumitru „Mache” Vizitiu joacă handbal de la 12 ani

Adela Popescu a apărut la PRO TV și pe 1 Decembrie

La trei ani după ce s-a retras din televiziune, Adela Popescu a revenit pe micile ecrane și de Ziua României, pe 1 Decembrie 2025, când PRO TV a sărbătorit 30 de ani de existență. Postul de televiziune a pregătit mai multe programe speciale pentru acea ocazie, cu invitați cunoscuți, printre care și vedeta.

Ea a fost prezentă în emisiunea „Batem palma?”, prezentată de Cosmin Seleși, dar de această dată ca participantă. Alături de ea au mai fost Cornelia și Lupu Rednic, care au confirmat prezența prin postări pe rețelele de socializare, într-o fotografie făcută pe 12 noiembrie.

Citește și: Ilie Bolojan a decis eliminarea a 6.000 de posturi din administrație. Premierul va rămâne fără patru consilieri

Tot atunci, PRO TV a difuzat și parada de 1 Decembrie, urmată de o ediție aniversară a emisiunii lui Cătălin Măruță și Shurubel, care a adus spiritul sărbătorii în casele telespectatorilor.

Foto – Instagram/ Facebook

Urmărește-ne pe Google News