Adela Popescu revine la Pro TV, în postura de prezentatoare: „E o reală bucurie pentru mine”

Adela Popescu revine pe micile ecrane, în postura de prezentatoare a emisiunii „Vocea României” de la Pro TV. Actrița va face echipă în această seară cu Pavel Bartoș, în primul Live din sezonul 13 al show-ului.
„Anul trecut m-am distrat enorm la LIVE-urile Vocea României și am știut că experiența aceea trebuie repetată. E o reală bucurie pentru mine să mă întorc alături de Pavel Bartoș, de concurenți și de antrenori, într-o etapă încărcată de emoție, energie și momente care îți taie respirația. Am urmărit fiecare ediție din etapa audițiilor pe nevăzute, confruntările și Knockout-ul și am trăit alături de concurenți emoțiile de pe scenă, din fața televizorului, iar acum abia aștept să descoperim împreună care este cea mai bună voce a României, în sezonul 13 cu noroc”, a afirmat Adela Popescu.
Emoțiile ating un nou nivel, diseară, la 20.30, când Vocea României intră în cea mai așteptată etapă: LIVE-urile sezonului 13 cu noroc. După zeci de întoarceri de scaune, în audițiile pe nevăzute, confruntări spectaculoase și Knockout-ul tensionat, 16 concurenți vor urca pe scenă și vor aștepta verdictul celor de acasă.
În această seară, de la ora 20:30, concurenții vor urca pe scenă și vor oferi totul pentru a demonstra că merită să câștige marele premiu și titlul de „Vocea României”. Vor exista patru sesiuni de vot, câte una pentru fiecare echipă. Toți cei de acasă își vor putea vota favoriții în timp real și vor decide care sunt vocile care i-au impresionat și merg mai departe.
Sursă foto: Instagram
