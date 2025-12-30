Vlăduța Lupău, siluetă de invidiat la filmările PROTEVELION 2026. „Mănânc o dată pe zi, dar mănânc mult: cârnați, mămăligă, jumări” / Exclusiv

Vlăduța Lupău a făcut senzație la filmările PROTEVELION 2026, cea mai așteptată petrecere a anului, prezentată de Raluka și Pavel Bartoș.

Pro Tv a pregătit cea mai tare petrecere de final de an, PROTEVELION 2026, iar printre selecția impresionantă de artiști și vedete se numără și Vlăduța Lupău. Artista, alături de colegii ei de breaslă, va umple casele românilor cu energie, bună dispoziție și umor, în Noaptea dintre Ani.

Vlăduța Lupău: „A fost un an foarte roditor, productiv și mi se pare că Dumnezeu îngăduie că de la an la an să fie tot mai bine”

La filmările PROTEVELION 2026, Vlăduța Lupău a îmbrăcat o rochie sclipitoare, aurie, lungă, care îi punea foarte bine în evidență silueta. Artista ne-a mărturisit că nu prea mănâncă, în sensul în care nu apucă să mănânce decât o dată pe zi, însă masa respectivă este foarte consistentă.

Vlăduța, în curând se încheie acest an. Cum a fost anul ăsta pentru tine?

A fost un an foarte roditor, productiv și mi se pare că Dumnezeu îngăduie că de la an la an să fie tot mai bine. Mă rog să fie așa și în 2026, dacă acum urmează să mă întrebi.

Dacă o să fie tot așa, din ce în ce mai bun, ca și cum se întâmplă de vreo 5, 6, 7 ani încoace în viața mea, nu pot decât să-i mulțumesc în continuare lui Dumnezeu. Și știi ce-mi doresc? Să nu-mi ia pe nimeni, să-i lase pe toți cei dragi în viață și aproape de mine.

Când zic să nu-mi ia pe nimeni, mă refer să nu moară vreun prieten, vreo cunoștință, vreo rudă, cineva din familie drag, dar de asemenea nici să nu-mi ia… vezi tu, oamenii mai vin, mai pleacă din viața ta, se mai ceartă.

Îmi doresc că cei pe care îi am aproape, nu sunt mulți, e o mână de oameni, să rămână și în 2026 cu mine.

Ce fac copiii?

Mă uit pe cameră și, dacă vrei, îți pun în mod real ce fac (râde – n.r.)

Unul e la grădiniță și cel mic e acasă, cred că la ora asta chiar doarme.

Câte zile pe săptămână stai acasă și cât muncești?

De obicei, weekend-urile sunt pentru muncă, cum ar veni, și în timpul săptămânii, de luni până vineri, sunt acasă. Dar, într-adevăr, se mai ivesc cântari miercurea, se mai ivesc și joia.

Dar normalul, firescul, e în timpul săptămânii acasă, în weekend, la muncă.

Vlăduța Lupău, printre invitații la PROTEVELION 2026

Câte concerte ai de sărbători? De Crăciun ai cântat sau ai stat acasă cu familia?

De Crăciun niciodată nu cânt și nu cred că voi cânta… Asta o fac de câțiva ani încoace, cred că de vreo 7 ani. Am ales să nu mai cânt, de când sunt căsătorită, de când sunt cu Adi, de când am copii, exclus să mai cânt de Crăciun.

Abia din a treia zi de Crăciun, dacă este vreun bal, vreo seară, vreo petrecere, dar în ajunul Crăciunului, în ziua de Crăciun, a doua zi de Crăciun, niciodată nu cânt. Suntem în familie. Iar de Reveilon cânt, am trei cântări, în trei locații.

În casă, cei mici pe cine știu de frică, cum s-ar spune? Pe tine sau pe soțul tău?

Cred că de mine. Mai e câte o zi în care pun picior în prag sau îi mai abțigui, să zic așa, prin cuvinte, dar uneori să știi că mă gândesc „bă, ăștia mă iau de proastă”. Când intră taică-su odată cu un cuvânt în ei, sunt drepți.

Eu cred că eu, dar totuși cred că el. Deci amândoi.

Ce stil de viață are Vlăduța Lupău: „Nu apuc să mănânc așa cum trebuie și să am trei mese pe zi. Abia apuc să mănânc o dată”

Cum îi „pedepsești” atunci când te supără?

Cu parentingul ăsta modern nici n-aș vrea să deranjez pe cineva. Am încercat să nu-i pedepsesc, am încercat să le pun limite și reguli, așa cum se zice. Mă, nu merge. La mine în casă nu merge cu limite și cu reguli, că nu le înțeleg. Le depășesc, adică nu le înțeleg. Și îi mai pedepsesc.

Adi, de exemplu, îi mai pune la colț, eu îi mai pedepsesc în sensul că zic „gata, din momentul ăsta nu mai vorbim, nu ne mai jucăm”.

Și-mi spun „Mami, dar vreau să vorbești cu mine, să fim prieteni”.

Îi spun „Suntem prieteni, dacă asculți și tu de mine”.

Îi mai pedepsesc așa, dar nu, Doamne ferește, nu în alte direcții.

Cum reușești să te menții la această greutate, ce sacrificii faci?

Cred că e și genetic, dar adevărul este că… foamea.

Nu apuc să mănânc așa cum trebuie și să am trei mese pe zi. Abia apuc să mănânc o dată și nici nu mă deranjează, adică mă simt bine cu o masă pe zi.

Deși știu că nu e sănătos.

Masa pe care o mănânc e sățioasă. Mănânc bine. Mie îmi place să mănânc cârnați, mămăligă, brânză cu jumări.

„Soacră-mea este o bucătăreasă foarte bună”, mărturisește Vlăduța Lupău. Detalii din intimitatea familiei

Gătești?

Mai gătesc, dar rar. Dar și când gătesc, gătesc bine. În rest gătește soacră-mea care este o bucătăreasă foarte bună.

Îmi place mâncarea. Mânc mult, dar nu mănânc pâine.

Soacra vă ajută că mai stă și cu copiii. Aveți și bonă?

Îți dai seama că la activitatea pe care o desfășor, și Adi cu business-ul lui, după amiază mă ajută bunica vreo 3‑4 ore pe zi, dar dimineața mă ajută o fostă educatoare a băiatului meu cel mare, de la creșă. Și mai avem și o femeie pe menaj în casă, filipineză, care se ocupă doar de menaj în casă, fiind casa mare, curte, avem nevoie de o persoană care să facă doar asta.

Mereu se aruncă jucării, mereu se spală haine, 5 schimburi pe zi la cel mic. Sunt multe de făcut.

