Vladuța Lupău, probleme de sănătate. Ce este manometria, procedura medicală delicată pe care a făcut-o

Vladuța Lupău este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite cântărețe de muzică de petrecere de la noi. Vedeta trece prin momente delicate, după ce a aflat că are anumite probleme de sănătate și a fost nevoită să facă o manometrie. Iată ce presupune această procedură și cum se simte artista.

Vlăduța Lupău, mesaj pentru fani privind starea ei de sănătate

Cântăreața este activă pe rețelele sociale, unde își ține mereu fanii la curent cu lucrurile pe care le face. Așa a fost și cazul acum, când Vlăduța Lupău a apelat la o procedură numită manometre, după ce a trecut prin niște probleme de sănătate.

Artista le-a povestit fanilor că această investigație ajută medicii să afle cum funcționează mușchii care se ocupă de procesul de înghițire și digestie.

Cu toate că nu a vrut să dea detalii despre afecțiunea cu care se confruntă, Vldăuța Lupău le-a spus fanilor prin ce experiență medicală trece.

„Tocmai am ieșit de la o manometrie, dacă știți ce înseamnă. Se bagă o sondă pe nas până în gât să vadă cum trece apa, alimentele, mă rog și așa mai departe. Eu am o problemă în ale mâncării și în ale gurii. Am eu mai multe probleme, dar nu le zic. Adică, mă rog nu este om fără probleme. Am și eu problemele mele”, a spus le-a povestit Vlăduța Lupău fanilor săi.

Nu este prima încercare prin care trece artista. Înainte să rămână însărcinată, ea a trecut printr-o operație de endometrioză. Endometrioza este o afecțiune des întâlnită la femeile tinere, care duce la infertilitate. La un an și câteva luni după operație, vedeta a rămas însărcinată și a născut un băiețel sănătos. Doi ani mai târziu, vedeta a adus pe lume un al doilea băiețel.

Cât despre al treilea copil, artista a pus capăt speculațiilor că ar fi gravidă.

„NU vine bebe 3! Mereu mă întrebați, se și justifică întrebarea, pentru că mă vedeți cu o burtă mai mare. Habar nu am de la ce… Și după ce beau apă… la câteva ore mă trezesc că-s gravidă în luna a cincea. Dimineața când mă trezesc am un abdomen de zici că dorm în sala de sport”, a spus Vlăduța Lupău.

Ce presupune manometria

Manometria este o investigație medicală prin care specialiștii pot vedea cum funcționează mușchii din esofag. În felul acesta, ei află dacă mușchii se mișcă normal și dacă locul prin care trec alimentele funcționează așa cum trebuie.

Procedura se face introducând un tub subțire cu senzori speciali în nas către esofag. Senzorul măsoară presiunea și analiza este comandată celor cu probleme de înghițire, de reflux gastroesofagian sau cu spasme esofagiene.

