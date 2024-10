Lăduța Lupău (33 ani) și-a construit o casă de vis în care în prezent locuiește cu soțul ei, Adi Rus, și cei doi copii ai lor. Artista a făcut un mic tur al vilei în valoare de 3 milioane de euro, în care și-a amenajat și un studio de muzică.

Cum arată casa de 3 milioane de euro a Vlăduței Lupău

Vlăduța Lupău a reușit să cucerească inimile a milioane de români cu muzica sa, succesul său fiind unul resunător. Artista poate spune că este o persoană împlinită atât de plan profesional cât și personal. Aceasta este căsătorită cu Adi Rus cu care are doi băieți, iar acum aceștia s-au mutat în casă nouă, în Cluj-Napoca.

Cei doi au reușit să își ridice o vilă luxoasă, pe care au aranjat-o și decorat-o după propriul gust, investind în ea aproximativ 3 milioane de euro.

Vlăduța Lupău a făcut un scurt tur la casei ei, prezentându-le admiratorilor de pe rețelele de socializare bucătăria, dormitorul ei, baia, precum și studioul de muzică pe care l-a amplasat în vilă. Astfel, cântăreața poate lucra și petrece mai mult timp alături de copiii ei.

Pe peretele studioului au fost lipite inițialele artistei, VL.

Casa este înconjurată de o curte frumos amenajată, unde este amplasată o terasă, precum și o piscină.

Vlăduța Lupău a refuzat să le arate fanilor săi întreaga casă, explicând și de ce a luat această decizie: „O să vă spun mai multe detalii despre casa noastră, însă nu am să-i mai fac un tur complet fiindcă nu vreau să o expun. Din păcate sunt mulți oameni rău intenționați în lumea asta și vreau să ne ferim”.

Artista, încântată de camera fiului ei, Iair

Deși este fericită de cum a ieșit întreaga casă, Vlăduța Lupău spunea, în urmă cu ceva timp, că cea mai frumoasă cameră este cea a fiului ei cel mare, Iair.

„Camera copilului e cea mai frumoasă cameră din toată casa! Mi-am dorit să fie cu norișori și ursuleți! Așa am și făcut-o, iar la designul camerei am contribuit eu 100%, chiar dacă în restul casei am avut designer. Aici mi-am pus eu toate ideile și plăcerile. Doarme în cameră cu noi, chiar în pat cu noi de multe ori, pentru că așa ne place! Dar în unele nopți de peste weekend, când eu sunt efectiv epuizată, îl mutăm, ca să pot să mă odihnesc și eu”, a dezvăluit artista pe Instagram.

Artista a dezvăluit că întreaga mobilă a fost făcută pe comandă, iar de design s-a ocupat o echipă de profesioniști.

„Să nu mă întrebați detalii, mobila este făcută toată la comandă, iar designul este făcut de o echipă profesionistă. Ușile astea efectiv le ador pentru că sunt din furnir. Bucătăria nu este gata. Blatul mesei este din cuarț. În living mai avem de lucrat la scara interioară. În grădină este deja plantat un copac”, spunea Vlăduța Lupău înainte ca vila să fie gata.

Sursă foto: Instagram

