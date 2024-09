Vedetele din România care au vorbit public despre sarcinile pierdute. Roxana Ionescu: „A fost urât, dar momentele grele în viață te întăresc”

Mai multe vedete din România au trecut, din păcate, prin pierderea unei sarcini. Mirela Vaida, Gabriela Cristea și Vlăduța Lupău sunt doar câteva dintre cele care au vorbit public despre cum au reușit să meargă mai departe după acele momente de mare cumpănă din viețile lor.

Vedetele din România care au vorbit public despre sarcinile pierdute

Din nefericire, mai multe vedete din țara noastră au experimentat durerea sfâșietoare a pierderii unei sarcini. Câteva dintre acestea au trecut prin această suferință chiar și de mai multe ori la rând. Mirela Vaida a pierdut trei sarcini, Gabriela Cristea cinci, în timp ce Ileana Badiu a povestit că a trecut prin opt pierderi de sarcină.

Mirela Vaida

Invitată în podcastul „Gând la Gând cu Teo”, găzduit de Teo Trandafir, Mirela Vaida a vorbit, printre multe altele, despre cele trei sarcini pe care le-a pierdut înainte să devină mamă. Două dintre sarcini le-a pierdut pe scenă, iar a treia a fost o sarcină fără embrion. Aceasta apare în momentul în care ovulul fertilizat dezvoltă placentă și membrană, dar nu și embrion.

„Mi-a zis doctorița că ea nu a citit decât în cărți. Era un sac gestațional fără embrion în el. Mi-a zis că eu mă voi umfla, voi arăta ca o gravidă, dar nu am copil. Asta se întâmplă o dată la un milion de cazuri. Asta era a treia oară, după ce pierdusem două. Mai întâi o iei razna. Plângi, urli, țipi, nu te mai ridici din pat, slăbești, nu mănânci, nu mai vrei nimic. Te simți vinovată față de soțul tău, față de familia ta. Te simți vinovată că nu poți să-i dai ceea ce și-ar dori. Spui că tu nu ești bună de nimic”, a mărturisit Mirela Vaida, pentru sursa citată.

Mirela Vaida a pierdut prima sarcină la Sinaia, pe scenă. Purta o rochie mulată până la genunchi și s-a retras de pe scenă după ce a simțit o hemoragie puternică. A doua sarcină a pierdut-o pe scena Teatrului de Revistă.

„La 33 de ani a venit primul copil.”

„Tot pe scenă. Eu cred că se întâmplă pentru că acolo sunt emoții și ardere puternică”, a mai povestit prezentatoarea de la „Acces Direct”.

După aceste două evenimente triste, Mirela Vaida a primit vestea că a treia sarcină era anembrionară. Cu toate că avea toate simptomenele normale ale unei sarcini, artista nu purta un embrion în pântec.

„«Nu bate inimioara, nu mișcă nimic.» Era și nu era. A trebuit să fac procedura să elimin sarcina. O iei de la capăt, n-ai ce să faci. La 33 de ani a venit primul copil, la 34 al doilea, s-a desfundat conducta, și la 37 a venit și al treilea”, a mai spus Mirela Vaida.

În prezent, Mirela și soțul ei, Alexandru Vaida, au trei copii superbi împreună, pe Carla, Vladimir și Tudor.

Gabriela Cristea

Invitată în podcastul „Te Ascult”, găzduit de Ilinca Vandici, Gabriela Cristea a vorbit despre perioada dificilă în care încerca să rămână însărcinată. Lunar, prezentatoarea TV făcea câte două seturi de analize de sânge pentru a confirma că inseminarea a funcționat. Din nefericire, analizele nu au dezvăluit niciodată acest lucru, iar, în cele din urmă, ea și Tavi Clonda au renunțat la întreg procesul. Gabriela a povestit momentul în care au luat această decizie.

„I-am zis: «Eu nu pot să mă uit, uită-te tu». A deschis fișierul și mi-a zis: «O să vină o vreme când o să învingem amândoi analiza asta». Am plâns atunci… Efectiv nu mai știa ce să-mi facă, nu mai avea resurse, nici el. Acolo și el a cedat. El a fost mult mai puternic decât mine în perioada aia. Ăla a fost momentul în care am zis că ne oprim. Nu mai pot fizic, nu mai pot psihic, nu mai pot ca om”, a declarat Gabriela Cristea, în podcastul Ilincăi Vandici.

După ce s-au oprit, prezentatoarea TV a devenit mamă pe cale naturală de două ori. Prima fetiță, Victoria, s-a născut în 2017, iar a doua, Iris, a venit pe lume în 2019.

Ileana Badiu

În mai 2023, în emisiunea „La Măruță”, Ileana Badiu a dezvăluit că a pierdut 8 sarcini înainte să devină mamă.

„Am pierdut multe sarcini, opt mai exact. (…) Am fost într-un bruiaj hormonal, dar nimic nu m-a doborât. (…) Înainte să mă căsătoresc cu Cătălin, am fost în Germania, la o mare clinică specializată pe infertilitate, unde mi s-a făcut o investigație și mi s-a dat verdictul că este imposibil. (…) Am hotărât să ne căsătorim și, la nunta noastră, părintele de suflet a zis foarte relaxat «o să ai un copil, fii fără nicio grijă». După nuntă, la foarte scurt timp, am rămas însărcinată. Sasha a fost o minune, care s-a întâmplat și s-a întâmplat într-un mod foarte mistic, aș zice”, a completat.

Ileana și Cătălin Badiu au un fiu împreună, Sasha.

Vlăduța Lupău

Invitată în podcastul „Fain & Simplu”, găzduit de Mihai Morar, Vlăduța Lupău a dezvăluit că, înaintea primei sarcini, a pierdut alte două.

„Am străbătut așa câteva mici obstacole, nu le-am zis niciodată. Nu am simțit nevoia să împărtășesc cu nimeni, decât cu Adi sau cu familia. (…) Am avut încă două sarcini care s-au pierdut. În urma mai multor analize, am descoperit că aveam endometrioză. (…) Am fost pe la mulți medici, până am ajuns la operație. Nu m-am bucurat absolut deloc până să trec pragul de trei luni, să am toate analizele din lume făcute, primite, confirmate că totul e în regulă”, a povesit Vlăduța Lupău la acea vreme.

Interpreta de muzică populară și soțul ei, Adi Rus, au în prezent doi copii, doi fii, pe Iair și Isaia.

Georgiana Lobonț

Georgiana Loboț a aflat la un control de rutină că a treia ei sarcină s-a oprit din evoluție. Soțul ei, Rareș Ciciovan, nu se afla cu ea în acel moment. În schimb, artista i-a avut alături pe cei doi copii, Eduard și Irina.

„Am așteptat să-i ascultăm inimioara. Domnul doctor cu care i-am născut pe copii este un om extraordinar. Tot la el am mers și cu cel de-al treilea, doar că nu a mai stat în puterile noastre tot ce s-a întâmplat. Sarcina s-a oprit din evoluție. Am avut o stare de șoc, dar în același timp mă simțeam în putere, o forță pe care tot Dumnezeu mi-a dat-o pentru că sunt mamă a doi copii frumoși și sănătoși, iar asta e cea mai mare binecuvântare, asta mi-a venit prima oară în minte ca semn de consolare, iar ei erau cu mine în acel moment”, a scris Georgiana Lobonț pe Instagram.

„Atunci, pe moment, nu îmi venea să cred că trec prin așa ceva. Abia după câteva luni am început să conștientizez situația cum stă. Cred că mi-a dat putere bunul Dumnezeu”, a mai declarat Georgiana Lobonț recent, în emisiunea „Viața fără filtru”, de la Antena Stars.

Larisa Udilă

În iunie 2024, Larisa Udilă a dezvăluit în mediul online că a pierdut cea de-a doua sarcină. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” și soțul ei, Alexandru Ogică, au împreună un fiu, Milan.

„La ultimul control, însă, am aflat că inimioara micuțului nostru nu mai bătea. În ultimul video, ne vedeți cât de fericiți eram pe drum spre acest control, iar în ultima poză puteți vedea reacția lui Milan când m-a văzut plângând. Atât de bun și înțelegător este, că nici măcar nu a mai pomenit de bebelușul care urma să vină dupa acest control”, a mai scris Larisa Udilă în mediul online.

Roxana Ionescu

Roxana Ionescu este însărcinată în luna a șasea când și-a pierdut bebelușul, în anul 2019. Anunțul a fost făcut la acea vreme de soțul ei, antreprenorul Tinu Vidaicu.

„Problema cu bebe… A fost o pierdere imensă. A trecut. A fost urât, a fost greu, dar momentele grele în viață te întăresc. Îți întăresc relația, încrederea în cel de lângă tine. În acele momente vezi că ești lângă un om puternic, lângă un om pe care te poți baza. Eu asta am simțit în momentele alea. În fiecare secundă și în fiecare minut el a fost acolo și nu m-a lăsat deloc să pic. Nu îmi imaginam că e atât de puternic cum a fost în acele momente”, spunea Roxana Ionescu în urmă cu ceva timp.

Cuplul își dorește doi copii.

„Îmi doresc să umplem această casă cu bucurie și să fim mai mulți. Asta îmi doresc. Ăsta ar fi singurul lucru pe care nu îl avem în acest moment. Doi copii vrem noi, nu contează ce vor fi, să fie sănătoși și atât”, a mai spus fosta prezentatoare TV, în emisiunea „Teo Show”.

Brigitte Pastramă

Brigitte Pastramă urma să devină mamă pentru a treia oară în anul 2019, alături de soțul ei, Florin Pastramă.

„Eram în vacanță când am pierdut sarcina și a fost foarte greu. A trebuit să mă refac și fizic, și psihic. Acum totul este bine. Am renunțat la ideea de inseminare artificială și vom merge pe varianta naturală, cu voia lui Dumnezeu”, a mărturisit Brigitte Pastramă în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV.

Fostul fotomodel are un fiu, Robert, din prima căsnicie cu afaceristul timișorean Octavian Sfăt, care s-a stins din viață la doar 38 de ani, în urma unui atac de cord. Brigitte are și o fiică, Sara, din al doilea mariaj cu afaceristul Ovidiu Torj.

Ioana Ginghină

Înainte să devină mamă pentru prima oară, Ioana Ginghină a suferit un avort spontan. La începutul acestui an, actrița a vorbit despre acea perioadă dureroasă din viața ei.

„M-a afectat prima sarcină pierdută. Acolo am avut gândurile alea de ce mi se întâmplă mie, că poate mi se mai întâmplă încă o dată. Ni s-a spus că a fost un accident genetic. Noi ne-am făcut analizele și am văzut că nu era nicio problemă. Am rămas însărcinată la mai puțin de un an după acest avort. Când am primit acordul medicului, nu a mai stat să mă gândesc la faptul că nu sunt pregătită, stai să vedem, stai că poate nu e bine sau mai știu eu ce. Am uitat tot ce a fost și am trecut la treabă. Mi-a stat gândul numai la faptul că am șanse să fac acel copil. Nu am stat foarte mult în suferința aia”, a povestit Ioana Ginghină, în emisiunea „În Oglindă”.

Alături de al doilea soț, actorul Alexandru Papadopol, Ioana are o fiică, Ruxandra, în vârstă de 16 ani. În septembrie 2023, actrița s-a recăsătorit cu Cristi Pitulice.

Foto: Instagram

