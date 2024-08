Ileana Badiu, apariție de excepție într-o ținută de câteva mii de euro, la aniversarea de 50 de ani: „Una din petrecerile memorabile” / Foto&Video

Ileana Badiu și-a sărbătorit aniversarea de 50 de ani înconjurată de familie și de prieteni, într-un cadru spectaculos și într-o ținută de excepție. În plus, soțul fostei prezentatoare de televiziune, medicul Cătălin Badiu, și fiul lor, Sasha, i-au pregătit o surpriză care a lăsat-o fără cuvinte.

Ileana Badiu, petrecere memorabilă la împlinirea a 50 de ani

Ileana Badiu a împlinit 50 de ani duminică, 11 august, și, cu această ocazie, a organizat o petrecere spectaculoasă la care au participat cei mai importanți oameni din viața ei. Printre invitații la eveniment s-a numărat și prezentatoarea Andreea Berecleanu (49 de ani), de la Prima TV, care a scris câteva rânduri emoționante despre trecerea anilor.

„Știți, ne cam facem de cap! Ne bucurăm mult de aceste momente. Râdem, petrecem, dansăm până dimineața! Și da, rând pe rând, facem 50! Noi, cei mai tineri! Avem deja în gașca noastră și mulți aniversați de peste 50! Dar pentru noi vârstă chiar e un număr! Nu ne uităm des în oglindă, dar știu că ne planificăm piesele în playlist pentru următoarea ocazie!

Andreea Berecleanu: „Cea mai frumoasă femeie este cea fericită”

Azi e ziua Ilenei, am cântat-o și dansat-o toată noaptea! Cea mai frumoasă femeie este cea fericită. Nu știu cine a spus, dar bine a spus-o! Așa e Ileana! Iubește din tot sufletul, este iubită, trăiește din plin fiecare clipă și dăruiește! A fost multă distracție aseară, dar și emoție! Una din petrecerile memorabile, exact ca în fiecare an! La mulți ani, fată frumoasă!”, a scris Andreea Berecleanu în mediul online.

Știrista a purtat o rochie lungă verde-lime, semnată de brandul Sandro și în valoare de aproximativ 373 de euro. Nici sărbătorita nu s-a lăsat mai prejos. Ileana Badiu a purtat o rochie mini vișinie, cu paiete și pene, redusă în prezent de la prețul de 2674 la 1070 de euro. Fosta prezentatoare TV și-a accesorizat ținuta cu pantofi Amina Muaddi în valoare de 990 de euro.

Cel mai emoționant moment al serii

„Acum, la jumătatea unui secol de viață, mă aflu exact în acel punct pe care l-am visat când am început să-mi conturez drumul în lumea adultă. Fiecare neliniște, fiecare succes și eșec, fiecare poveste și etapă prin care am trecut au contribuit la crearea a ceea ce trăiesc acum. La 50 de ani, viața mea se împarte perfect între familia pe care am construit-o și pe care o ador, prietenii care îmi sunt și ei deja familie și cariera care mă definește.

Cu inima deschisă, pot spune că sunt cea mai bună versiune a mea, complet pregătită să lansez cel mai grandios proiect al vieții mele, un vis pe care abia aștept să-l transform în realitate odată cu împlinirea acestei SuperVârste”, a scris Ileana Badiu pe Instagram, în ziua în care a împlinit 50 de ani.

„Aș vrea să scriu ceva măreț, așa cum a fost și această surpriză”

Cel mai emoționant moment de la aniversarea de 50 de ani a Ilenei a fost cel în care soțul și fiul ei au urcat pe scenă și i-au cântat piesa „Save Your Last Dance For Me”, lansată în 1960.

„Și nu uita cine te va duce acasă / Și în brațele cui vei fi / Deci, draga mea, păstrează ultimul dans pentru mine”, este refrenul piesei.

„Aș vrea să scriu ceva măreț, așa cum a fost și această surpriză pregătită de băieții mei la petrecerea de aniversare, dar efectiv, ca și atunci, la petrecere, nu-mi vine să spun decât VĂ IUBESC, VĂ IUBESC, VĂ IUBESC!”, a scris Ileana pe Instagram, în dreptul unei filmări cu momentul.

Cu ce se ocupă Ileana Badiu

Ileana Badiu este directorul unei agenții de publicitate după ce, în trecut, a lucrat în comunicare și marketing pentru mai multe corporații. Tot în trecut, Ileana a lucrat și în televiziune, realizând mai multe emisiuni la TVR și Antena 2.

În prezent, Ileana Badiu se pregătește să lanseze „cel mai grandios proiect al vieții mele, un vis pe care abia aștept să-l transform în realitate”.

Foto: Instagram/@ileana.badiu; @andreeaberecleanu

