Vlăduța Lupău și-a revenit spectaculos la nici două săptămâni după a doua naștere. „52,9 kg!” Cum arată acum

Vlăduța Lupău a devenit mamă pentru a doua oară la începutul lunii, pe 8 iulie, când l-a adus pe lume pe micuțul Isaia. Artista pere să-și revină foarte rapid la silueta de dinainte de a rămâne însărcinată.

Vlăduța Lupău și-a revenit spectaculos de repede după a doua naștere

Vlăduța Lupău este acum mamă a doi băieți, după ce s-a născut fratele lui Iair, Isaia. A trecut o săptămână și jumătate de când a născut și artista deja începe să-și recapte silueta de acum nouă luni. Într-o sesiune de InstaStories, cântăreața a publicat o fotografie în care apare pe cântar, iar numărul kilogramelor este de 52,9. Într-o altă imagine, apare plimbându-se de mână cu Iair, îmbrăcată într-un sarafan din blugi și acolo se poate observa transformarea fizică a artistei.

Cum se menține Vlăduța Lupău în formă

În vârstă de 33 de ani, artista nu depune prea mult efort pentru a-și păstra silueta. Ea spune că nu face mișcare acasă sau la sală, dar consumă multă energie pe scenă, la studio, la filmări, dar și cu treburile casnice.

„Nu mănânc exagerat, deși îmi place mâncarea foarte mult. Acum, după operația de hernie hiatală, nici nu îmi permite esofagul să mănânc foarte mult. Și nu știu, poate nopțile nedormite și oboseala mai scad kilogramele. Și genetic mă ajută să fiu ok”, a spus Vlăduța Lupău, la Fresh by Unica.

Artista susține că se iubește pe sine și că nu a avut niciodată complexe legate de felul în care arată.

„Eu nu am fost niciodată complexată de absolut nimic fizic. Mi s-a părut întotdeauna că sunt o persoană, o fată, drăguță. Și-atunci, pentru că nu am avut niciun complex fizic, mi se părea că și celorlalți ar trebui să le placă de mine. Asta a fost părerea mea despre mine. Mi se pare că trebuie să ai tu o părere bună despre tine ca să aibă și ceilalți, nu?”, ne-a mai spus cântăreața.

Vlăduța Lupău a pierdut două sarcini îniante să devină mamă pentru prima oară

În 2022, în podcastul „Fain&Simplu”, Vlăduța Lupău a dezvăluit că pâna ca Iair să se nască, a pierdut două sarcini din cauza unei probleme de sănătate de care nu știa.

„În urma acestor două sarcini pierdute, ne-am dorit și mai mult. Eram și mai dornici să se întâmple și să fie, adică minunea să existe. (…) În urma mai multor analize, am descoperit că aveam endometrioză” – a explicat ea.

Cântăreața s-a operat de endometrioză înaintea sarcinii cu Iair.

„După ce m-am operat, la câteva luni, s-a întâmplat (n.red.: să rămână gravidă). Nu am făcut fertilizare în vitro. (…) Am avut ceva emoții, poți să o iei razna la ce vezi pe Internet. A fost prima mea operație. Am găsit la Timișoara un doctor bun. Eram în gradul doi al bolii. Era rezolvabilă treaba. Bebelușul nostru e o minune, e un dar. Poți să ai toți banii din lume și nu poți face un copil sau nu poți să cumperi sănătate”, mai spunea Vlăduța Lupău, anul trecut.

