Vlăduța Lupău, pagubă de mii de euro la un concert. Cum a rămas fără geanta de designer și o mulțime de bani: „Sper că din greșeală a ajuns la tine”

Vlăduța Lupău a avut parte de momente complicate la Cluj, în timpul unui concert. Ea s-a pregătit dinainte pentru eveniment și era entuziasmată, doar că un incident neplăcut i-a umbrit bucuria. Cântăreața a rămas fără o poșetă de mii de euro. Iată cum s-a întâmplat totul.
Vlăduța Lupău a susținut recent un concert în Cluj pentru care s-a pregătit cu mult timp înainte. Vedeta a avut propria cabină unde s-a pregătit de show. Din păcate, cineva a pătruns în spațiul personal al artistei și i-a furat geanta.
Cântăreața a mai spus că dacă nu își primește geanta înapoi, tot o va găsi, pentru că are un AirTag pe ea. AirTagul este un dispozitiv special de localizare a obiectelor.
„No, dragilor, când pleci la colindat, pleci cu bani la tine, nu pleci cu poșeta de la mine. Asta este cabina mea. Am terminat concertul, m-am îmbrăcat să plec spre casă și poșeta mea a fost furată. Aveam bani în ea, pentru că aveam de făcut niște plăți.
Norocul meu este că aveam un AirTag, dispozitivul acela cu care localizezi poșeta, telefonul sau bagajele. Așa că persoana dragă la care sper eu că, totuși, din greșeală a ajuns poșeta mea Louis Vuitton neagră, să o aducă înapoi la Betera, cu tot cu banii din ea. Mulți erau, aveam de făcut niște plăți”, a explicat cântăreața.
Ea a lansat și un ultimatum: persoana în cauză are termen până mâine să aducă înapoi geanta, lăsând să se înțeleagă că știe exact cine a fost vinovatul.
„Momentan, până mâine, să aduci poșeta, că altfel aș vrea să spun public că a ajuns la tine. Îți dau eu bani de colindă. Tu adu geanta, ca să am să te plătesc. Se mai întâmplă, dar totuși să-mi iei geanta din cabina mea, de la concertul meu…”, a transmis artista.
