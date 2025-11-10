Fiica unui primar din Argeș a primit un Mercedes de 150.000 de euro la majorat. La petrecere au cântat Vlăduța Lupău și Bogdan de la Ploiești

Fiica unui primar din Argeș a avut o petrecere impresionantă cu ocazia majoratului. Ea a primit un Mercedes GLE 63 AMG în valoare de 150.000 de euro de la părinții ei. Evenimentul a fost unul extrem de grandios, cu peste 300 de invitați, iar cadoul a fost livrat chiar de Vlăduța Lupă și Bogdan de la Ploiești.

Cadou de 150.000 de euro la petrecerea de majorat a fiicei unui primar

Este vorba despre fiica lui Valerică Spirea, primarul din comuna argeșeană Poiana Lacului, care și-a serbat majoratul la restaurantul President din comună.

Ea a avut parte de un cadou extrem de extravagant: un Mercedes GLE 63 AMG, iar la petrecere au cântat artiștii Vlăduța Lupă și Bogdan de la Ploiești. Cei doi interpreți au fost cei care au adus personal mașina de lux sărbătoritei, decorată cu o fundă roșie.

Cei doi artiști au pus fotografii pe rețelele de socializare, impresionați de cadoul extravagant primit de adolescenta de 18 ani.

Evenimentul a fost unul fastuos, care a costat aproximativ 200.000 de euro. Cu siguranță a atras atenția întregii comune, având în vedere luxul pe care familia l-a afișat.

Primarul Valerică Spirea este cunoscut drept unul dintre cei mai bogați edili. El are mai multe terenuri, două apartamente în Pitești, unul în București, două case în Poiana Lacului, dar și alte bunuri.

El și soția lui, care lucrează ca inspector în cadrul Primăriei Poiana Lacului, au venituri declarate doar din salarii.

Ce cadou a primit Vlăduța Lupău la majorat

Vlăduța Lupău a fost surprinsă de cadoul primit de Raisa la majorat. Ea a vorbit pe TikTok într-un videoclip despre cadoul pe care l-a primit ea cu ocazia majoratului.

„Eu nu am primit decât bani să-mi fac școala de șoferi”.

„Să fii fericită și să îți bucuri părinții care ți-au făcut poftele”, a fost mesajul artistei pentru sărbătorită.

„Ce norocoasă de fată”, spune Vlăduța Lupău în momentul în care Raisa ș-a primit cadoul de majorat într-un cadru festiv, cu artificii pe fundal.

Artista a ținut să facă și o glumă, întrebând-o pe sărbătorită dacă îi place cadoul și culoarea sau e nevoie să „o schimbe”.

„O schimbăm, vrei alta? Dacă nu, îți dădeam, mamă, o Dacia Duster că așa faină-i”, a spus Vlăduța Lupău răzând.

