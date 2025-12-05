Sienna Miller este însărcinată cu al treilea copil. Actrița britanică, care va împlini 44 de ani pe 28 decembrie, a surprins publicul la Fashion Awards 2025, eveniment desfășurat la Royal Albert Hall, în Londra, unde și-a etalat burtica de gravidă pe covorul roșu.

Sienna Miller va deveni mamă pentru a treia oară

Acesta va fi al treilea copil al actriței. Miller are deja o fiică de 13 ani, Marlowe, din relația cu actorul Tom Sturridge, și o fetiță născută la sfârșitul lui 2023 împreună cu actualul partener, Oli Green, în vârstă de 28 de ani.

Relația dintre Sienna Miller și Oli Green a început în 2022 și a atras atenția datorită diferenței de vârstă dintre cei doi. Oli Green, în vârstă de 28 de ani, este actor și model britanic, cunoscut pentru apariții în campanii de modă și roluri în producții de televiziune. Cuplul a fost văzut pentru prima dată împreună la evenimente mondene în Londra și, treptat, au confirmat relația prin apariții publice.

În decembrie 2023, Sienna Miller și Oli Green au devenit părinți, actrița aducând pe lume o fetiță.

Sienna Miller, despre insecuritățile maternității la 40 de ani

Într-un interviu acordat revistei Elle UK în 2022, actrița a dezvăluit că și-a congelat ovulele pentru a-și oferi mai multă libertate de alegere cu privire la deciziile pe care le va lua legate de familie. Ea povestea că obișnuia să simtă o mare presiune legată de copii: „Ar trebui să mai am? De ce nu am avut? Toate aceste întrebări deveniseră un zgomot puternic în viața mea.”

Actrița a subliniat că biologia poate fi „incredibil de crudă cu femeile în acea decadă” și că, pentru ea, acesta era un adevărat calvar. „Când am împlinit 40 de ani, am decis să îmi congelez câteva ovule. După ce am fost mult timp concentrată pe ideea de a mai avea un copil, acum gândesc altfel: dacă se întâmplă, se întâmplă. Amenințarea aceea existențială a dispărut.”

Într-un alt interviu pentru Vogue, în decembrie 2023, actrița recunoștea că nu este imună la propriile insecurități: „Mi-ar plăcea să ajung în punctul în care să nu simt nevoia să fac glume despre faptul că sunt mai în vârstă și am un copil. Să arăt că sunt parte din glumă.”

Sienna Miller și Jude Law, o poveste de dragoste ca în filme

Înainte să înceapă relația cu actorul Tom Sturridge, cu care are o fiică, Marlowe, născută în 2012, Sienna a format un cuplu cu actorul Jude Law.

Relația dintre Sienna Miller și Jude Law a fost una dintre cele mai intens urmărite povești de dragoste ale anilor 2000. Cei doi s-au cunoscut în 2003 pe platourile filmului Alfie, unde au jucat împreună, iar un an mai târziu s-au logodit, devenind rapid unul dintre cele mai mediatizate cupluri din Marea Britanie. În 2005, povestea lor a fost zguduită de scandalul provocat de infidelitatea lui Law, care a recunoscut public că a avut o aventură cu bona copiilor săi.

Episodul a dus la o despărțire dureroasă și extrem de mediatizată, în care Miller a mărturisit ulterior că s-a simțit copleșită de presiunea tabloidelor. În 2009, cei doi au încercat să își refacă relația, dar împăcarea nu a durat mult, iar în 2011 s-au despărțit definitiv. Privind în urmă, Sienna Miller a descris acea perioadă ca fiind plină de haos și intensitate, o experiență care i-a marcat tinerețea și începutul carierei, dar care i-a oferit și lecții de maturitate și reziliență.

