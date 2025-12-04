Jill Roord și Pien Sanders au confirmat că formează un cuplu printr-un pictorial incendiar. Sportivele și-au încheiat relațiile de lungă durată pentru a fi împreună

Două nume sonore din lumea sportului și-au făcut publică relația printr-un pictorial intim care a stârnit numeroase reacții în mediul online.

Fosta jucătoare de la Arsenal și Manchester City, Jill Roord, a devenit subiect de discuție intens pe rețelele sociale după ce și-a făcut publică relația cu sportiva olimpică la hochei, Pien Sanders.

Cele două, împreună de nouă luni, au pozat într-un pictorial intim pentru revista Linda Meiden, imaginile surprinzând apropierea și afecțiunea dintre ele. Fotografiile au atras atenția nu doar prin tonul senzual, ci și prin faptul că ambele sportive și-au încheiat relațiile de lungă durată pentru a fi împreună.

Cum a început povestea lor de dragoste

Relația lor a început în mediul digital, când Sanders a văzut o fotografie cu Roord și a decis să o contacteze. La scurt timp, Sanders a pus capăt unei relații de zece ani cu hocheistul Thijs van Dam, iar Roord s-a despărțit de fotbalista spaniolă Jana Fernandez, cu care fusese timp de doi ani.

„Am simțit o conexiune prin ecran”, a povestit Sanders, recunoscând că la început a fost copleșită de sentimente contradictorii. Întâlnirea față în față a confirmat chimia dintre ele, iar relația s-a transformat rapid într-o poveste de dragoste asumată.

Citeşte şi: Barry Diller, soțul celebrului designer Diane von Fürstenberg, a dezvăluit că este gay, după 24 de ani de căsnicie

Citeşte şi: Un preot le-a dezvăluit enoriașilor săi că este gay. Cum au reacționat oamenii: „Sunt același om care v-a slujit 15 ani”

Citeşte şi: Cum au reacționat părinții lui Emil Rengle când le-a spus că este gay: „Pe tata l-am evitat cel mai mult” / Video

Citeşte şi: Emil Rengle, marcat de dramele din copilărie: „Am devenit obsedat de mama!” Prin ce a trecut fostul concurent de la „Survivor România”

Reacțiile apărute după confirmarea relației

Pictorialul a stârnit dezbateri aprinse în mediul sportiv și pe platformele sociale. În imagini, Sanders apare în ipostaze tandre cu Roord. Într-una dintre fotografii, Roord poartă lenjerie cu mesajul „I love my girlfriend”, accentuând tonul jucăuș și intim al ședinței foto.

Jill Roord a recunoscut că decizia lor a fost una curajoasă: „Am făcut o alegere care putea să șocheze, dar la final trebuie să trăiești cu tine însuți până la 80 de ani, iar cel mai important este să fii fericit.” Sanders a adăugat: „Oamenii au respectat frământările mele: eram gay? Pentru unii a fost greu să înțeleagă că m-am îndrăgostit instantaneu de altcineva. Și înțeleg asta.”

În ciuda criticilor, cele două sportive își continuă carierele în Olanda: Roord joacă la FC Twente, iar Sanders la Den Bosch, chiar dacă distanța de două ore dintre orașele lor le complică programul. Ambele au subliniat că fericirea personală este mai importantă decât opiniile externe și că dragostea lor merită să fie trăită pe deplin.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News