Un preot le-a dezvăluit enoriașilor săi că este gay. Cum au reacționat oamenii: „Sunt același om care v-a slujit 15 ani”

Un preot din America le-a mărturisit enoriașilor săi că este homosexual și că a avut o relație cu un alt bărbat timp de 11 ani. Dezvăluirea acestuia, făcută în timpul unei predici, a emoționat întreaga comunitate.

Aidan McAleenan din Oakland, California, și-a luat prin surprindere enoriașii veniți la slujbă. În timpul unei predici, acesta a decis să le mărturisească creștinilor că este homosexual și că a avut o relație de 11 ani cu un alt bărbat.

„Eu sunt Aidan. Vă iubesc și vă slujesc, și sunt același om care v-a slujit timp de 15 ani. Am pus fiecare fibră a ființei mele în această slujire. Nu regret nicio clipă din experiența mea de viață. Toate, luate împreună, m-au făcut un slujitor al Evangheliei mai uman, mai plin de compasiune și mai iubitor”, a povestit preotul pe site-ul outreach.faith.

Părintele a povestit că relația cu fostul său partener s-a desfășurat înainte ca el să intre în preoție. Mai mult, preotul a explicat că le-a spus povestea lui de viață și episcopilor sub care a slujit.

„Nu vreau să luați decizii despre viața mea ca preot în dieceză bazându-vă pe un singur aspect al identității mele”, le-a spus părintele Aidan.

Reacția credincioșilor

Mărturisirea preotului, făcută anul trecut, a fost primită cu aplauze de credincioșii din comunitatea acestuia, care este cunoscută pentru activism social, dar și deschidere față de diversitate.

„După ce am făcut anunțul, am privit către adunare și am văzut mulți oameni în lacrimi. La sfârșitul predicii, comunitatea s-a ridicat în picioare și a aplaudat furtunos”, a povestit părintele Aidan.

În același timp, preotul a dezvăluit cu sinceritate că, înainte de predică, se temea că va fi respins.

„În adâncul meu, aveam o convingere reală că ‘toate vor fi bine’, așa cum a spus Fericita Julian de Norwich”, a mai spus preotul.

Acum, părintele Aidan McAleenan spune că trăitește cu sentimentul de libertate și împăcare.

„Iubesc să fiu preot și paroh și continui să mă simt împăcat cu mine însumi. În cele din urmă, cred că ne folosește tuturor să fim autentici, exact așa cum ne-a creat Dumnezeu”, a subliniat el.

