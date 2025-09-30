Un preot le-a dezvăluit enoriașilor săi că este gay. Cum au reacționat oamenii: „Sunt același om care v-a slujit 15 ani”

Un preot din America le-a mărturisit enoriașilor săi că este homosexual și că a avut o relație cu un alt bărbat timp de 11 ani. Dezvăluirea acestuia, făcută în timpul unei predici, a emoționat întreaga comunitate.
Aidan McAleenan din Oakland, California, și-a luat prin surprindere enoriașii veniți la slujbă. În timpul unei predici, acesta a decis să le mărturisească creștinilor că este homosexual și că a avut o relație de 11 ani cu un alt bărbat.
„Eu sunt Aidan. Vă iubesc și vă slujesc, și sunt același om care v-a slujit timp de 15 ani. Am pus fiecare fibră a ființei mele în această slujire. Nu regret nicio clipă din experiența mea de viață. Toate, luate împreună, m-au făcut un slujitor al Evangheliei mai uman, mai plin de compasiune și mai iubitor”, a povestit preotul pe site-ul outreach.faith.
Părintele a povestit că relația cu fostul său partener s-a desfășurat înainte ca el să intre în preoție. Mai mult, preotul a explicat că le-a spus povestea lui de viață și episcopilor sub care a slujit.