Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat protocolul

Nicușor Dan și-a început vizita oficială de la Timișoara, odată cu depunerea unei coroane de flori la Monumentul Crucificării din fața Catedralei Mitropolitane. Însă, nu totul a decurs așa cum trebuia, președintele fiind, la un moment dat, întors din drum. Și asta pentru că a uitat protocolul.

Nicușor Dan a uitat protocolul, la Timișoara

Nicușor Dan și-a început marți, 30 septembrie, vizita oficială de la Timișoara cu un moment comemorativ în Piața Victoriei. Președintele a depus o coroană de flori la Monumentul „Crucificării”, moment în care șeful statului a comis o gafă uriașă. După ce a salutat garda de onoare, acesta a ezitat înainte de intonarea imnului, uitând pentru o clipă, protocolul.

Deși un oficial i-a arătat ce trebuie să facă, Nicușor Dan a stat câteva secunde, după care a vrut să plece, înainte de a fi întors din drum.

Incidentul a fost surprins de jurnaliștii aflați la eveniment și a devenit viral în mediul online, stârnind comentarii acide despre ținuta instituțională într-un cadru atât de solemn.

Prima vizită a președintelui Dan, de când a fost învestit în funcție

Nicușor Dan se află la Timișoara pentru a participa la prima ediție a „Timișoara Cities Summit 2025”, un forum european care aduce la aceeași masă primari și lideri urbani din peste 15 țări, cu dezbateri despre rolul orașelor în viitorul Uniunii Europene.

Aceasta este prima vizită oficială a președintelui de când a preluat funcția de la Ilie Bolojan, în luna mai a acestui an.

Șeful statului va avea, pe parcursul acestei zile, mai multe întâlniri cu reprezentanți ai mediului administrativ și economic.

De asemenea, Nicușor Dan se va întâlni cu primarul Dominic Fritz și va participa la conferința „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun”, la Cinema Timiș, urmată de o vizită la o expoziție la Muzeul Corneliu Miklosi.

