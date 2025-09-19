Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan. Liliana Grădinaru părăsește câmpul muncii, după 45 de ani

Liliana Grădinaru iese la pensie, după 45 de ani petrecuți în învățământ. Mama Mirabelei Grădinaru și soacra președintelui Nicușor Dan a împlinit vara aceasta 63 de ani.

Liliana Grădinaru, 45 de ani în învățământ

Liliana Grădinaru a lucrat întreaga sa viață ca ânvățătoare. Aceasta a decis să se retragă din învățământ anul acesta, după ce în luna iulie a împlinit 63 de ani.

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui a aprobat solocitarea de pensionare a acesteia la limită de vârstă, începând cu data de 1 septembrie 2025.

În ultimii ani, Liliana Grădinaru a predat la Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu din Vaslui. Anterior mama Mirabelei Grădinaru a lucrat ca învățătoare la Zăpoveni, localitate în care s-a născut și a crescut.

„Mama Mirabelei s-a născut la Zăpodeni, a fost și învățătoare aici, cred că până acum 8-10 ani. Mirabela a copilărit tot în Zăpodeni. A crescut aici dar a plecat, nu mai rețin, cred că la liceu și apoi la facultate. Familia e respectabilă, mai ales doamna Grădinaru este respectată în comună. Vă dați seama că are foarte multe neamuri acolo. Bunica Mirabelei trăiește, are verișori”, a declarat Ionel Chitarcu, primarul din Zăpoveni, pentru Fanatik.

Ce pensie ia soacra lui Nicușor Dan

Liliana Grădinaru a absolvit liceul pedagogic în anul 1980, an în care s-a și angajat în învățământ. La fel ca ceilalți profesori pensionari, socra lui Nicușor Dan va resimți și ea măsurile de asuteritate ale Guvernului condus de Ilie Bolojan și va avea o contribuție la sănătate (CASS) de 10%.

În România, salariul de bază a unui învățător cu studii medii și vechime de peste 25 de ani poate depăși 8.000-8.500 de lei. La această sumă se adaugă sporul de vechime (gradația 5), precum și alte venituri (gradație de merit, spor pentru condiții de muncă specială, spor pentru zona geografică, spor pentru predare simultană, etc).

Astfel, o învățătoare cu 40 de ani de experiență și toate gradațiile, primește o pensie între 4.500 și 5.500 lei.

De asemenea, Liliana Grădinaru a rămas și fără prima de pensionare acordată, în trecut, de statul român, cadrelor didactice. Aceasta era echivalentă cu două salarii și se oferea la data încetării de drept a contractului individual de muncă.

