Nicușor Dan, pus în dificultate când a fost întrebat în care birou stă la Palatul Cotroceni: „Mi s-a spus, dar am uitat. La etajul 2, asta sunt sigur…”

Nicușor Dan, pus în dificultate când a fost întrebat în care birou stă la Palatul Cotroceni. Președintele României nu a știut să răspundă la această întrebare adresată de Alessandra Stoicescu și a mărturisit că singura informație pe care o are este că biroul său se află la etajul 2 al Palatului Cotroceni din București.

După 100 de zile de mandat, Nicușor Dan a recunoscut pentru Antena 1 că încă nu știe care birou i-a fost repartizat și că nu a colindat niciodată palatul Cotroceni. Iată ce declarații neașteptate a făcut președintele României recent!

Într-un interviu realizat de Antena 1, în curtea Palatului Cotroceni, Nicușor Dan a vorbit despre primele 100 de zile de mandat, într-un context politic tensionat pentru România. Într-un moment mai lejer, Alessandra Stoicescu l-a întrebat dacă folosește biroul lui Traian Băsescu sau pe cel al regretatului Ion Iliescu.

Alessandra Stoicescu: În care birou stați, al președintelui Băsescu, al președintelui Iliescu?

Nicușor Dan: Mi s-a spus, dar am uitat. La etajul 2, asta sunt sigur că văd în fiecare zi cum domnul de la pază apasă.

Mai mult decât atât, președintele României a spus că ieri a vizitat pentru prima dată o sală de muzeu, atunci când a venit domnul Costa, și că în rest nu s-a plimbat niciodată Palatul Cotroceni din București.

„N-am avut timp să îmi aleg un loc preferat. Am primit un birou, m-am obișnuit cu el, din când în când mai ies o terasă, dar asta e tot”, a mai precizat șeful statului în interviu.

Nicușor Dan a mai vorbit și despre locuința lui. Președintele țării noastre a spus că stă în continuare în același loc și nu a luat încă nicio hotărâre.

„Cumva s-a stabilizat și partea de pază și protecție. Vecinii s-au obișnuit, nu e cert că o rămânem aici, dar pentru moment suntem aici”, a mărturisit politicianul.

Președintele României și-a dat o notă după primele 100 de zile de mandat

După primele 100 de zile de mandat, Nicușor Dan a făcut o autoevaluare a activității sale. Șeful statului a recunoscut că ar fi putut aborda unele lucruri altfel, dar crede că obiectivele principale stabilite la început au fost atinse.

„Sunt o persoană exigentă: 7-8 așa… Tot timpul te gândești că ai putea face lucrurile în altă ordine, dar cred că obiectivele au fost atinse.

Trebuie să apreciem la fiecare dintre partide faptul că au dorit să intre în coaliția de guernare. Ar fi fost foarte simplu să stea afară, urmau să se ia măsuri cu impact social. Această coaliție funcționează, oamenii au viziuni economice, sociale și politice diferite, dar discuțiile din coaliție sunt bune.

După care am avut o provocare cu deficitul. Până acum lucrurile sunt sub control. Adică am avut cele două evaluări de la agenţiile de rating şi România şi-a păstrat statutul de recomandat investitorilor. Asta e lucrul important. Şi apoi o prezenţă externă care a fost, în opinia mea, consistentă cu foarte multe prezenţe şi la reuniuni şi în discuţii bilaterale, care era necesară pentru Europa. Lumea voia să vadă ce se întâmplă în România, o ţară care a avut nişte alegeri anulate, care este direcţia… Cam ăsta e rezumatul celor 100 de zile”, a spus Nicușor Dan.

În această perioadă a anului, președintele României a participat la întâlniri cu reprezentanți ai Guvernului, a discutat subiecte sociale și economice și a semnat mai multe legi, potrivit programului său de mandat.

Sursa foto: arhivă/ Facebook

