Nicușor Dan critica din nou decizia lui Ilie Bolojan cu privire la creșterea TVA. „Toți am făcut calcule. Guvernul a făcut alte calcule!”

În ultimele luni, relația dintre Președintele României, Nicușor Dan, și Premierul Ilie Bolojan s-a tensionat vizibil, alimentată de o serie de divergențe privind măsurile fiscale și reformele propuse de Guvern. De la majorarea TVA până la reforma pensiilor magistraților, președintele a exprimat public nemulțumiri și critici directe la adresa premierului, sugerând că deciziile luate de Executiv nu reflectă întotdeauna cele mai bune soluții pentru România.

Majorarea TVA – o decizie contestată

Una dintre cele mai controversate măsuri adoptate de Guvernul Bolojan a fost creșterea TVA, o decizie pe care Nicușor Dan a considerat-o evitabilă. Într-un interviu acordat postului Antena 1, președintele a declarat: „Au fost patru sau cinci săptămâni în care toți am făcut calcule. Eu cred că era posibil să evităm asta, guvernul a făcut alte calcule.”

Președintele a subliniat că, în perioada formării guvernului, existau soluții alternative care ar fi permis menținerea cotei TVA la 19%. Într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni pe 14 iulie, acesta a explicat: „Pentru ca România să poată să treacă de această perioadă fără majorarea TVA, erau nevoie și erau absolut realizabile un set de măsuri, discuții, cu Comisia, cu agențiile de rating, și această măsură putea să nu fie luată la acest moment.”

Reforma pensiilor magistraților – o dispută de fond

O altă sursă de conflict între cei doi lideri a fost reforma pensiilor magistraților, pe care premierul Ilie Bolojan urmează să și-o asume în Parlament. Nicușor Dan a criticat dur propunerea de a crește vechimea necesară pentru pensie de la 10 la 15 ani, argumentând că magistrații români muncesc mult mai intens decât omologii lor europeni.

„Magistrații din România au muncit anii ăștia de două, trei ori mai mult decât analogii lor din țări europene. Și atunci, pentru un om care mai are un an până la pensie, eu cred că e rezonabil, dat fiind contextul complicat fiscal în care ne aflăm, să-i cerem să lucreze dublu. Mai mult mi se pare excesiv”, a afirmat președintele în cadrul vizitei sale în Republica Moldova, pe 31 august.

Greșeli fiscale și ratinguri internaționale

Deși agențiile de rating internaționale au menținut nivelul de încredere în economia românească, Nicușor Dan a sugerat că Guvernul a comis greșeli în adoptarea măsurilor fiscale. „Bineînțeles că pe anumite chestiuni pot să am alte opinii. Este un moment din care trebuie să ieșim, pentru că, altfel, economic pentru toată lumea va fi mult mai dificil. În momentul în care iei măsuri sub presiunea timpului, mai faci și greșeli. Aceste eventuale greșeli le vom corecta începând cu ianuarie 2027.”

Președintele a salutat menținerea ratingului BBB- de către Fitch și Standard & Poor’s, dar a avertizat că următorii doi ani vor fi dificili pentru români, în special din cauza presiunilor fiscale.

Foto – arhivă

