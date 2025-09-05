Cum se autoevaluează Nicușor Dan după primele 100 de zile de mandat: „Sunt o persoană exigentă. Cred că obiectivele au fost atinse”

Cum se autoevaluează Nicușor Dan după primele 100 de zile de mandat. Președintele României a spus că, deși mereu simte că ar fi putut face lucrurile altfel, obiectivele principale pe care și le-a propus au fost atinse până la acest moment. Iată ce mărturisiri a făcut șeful statului recent, dar și ce a dezvăluit despre întreaga lui activitate!

După primele 100 de zile la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan trage linie și își evaluează propriul parcurs. Președintele României a recunoscut că ar fi putut face unele lucruri diferit, dar a spus și că obiectivele principale au fost atinse.

Cum se autoevaluează Nicușor Dan după primele 100 de zile de mandat

După primele 100 de zile de mandat, Nicușor Dan a făcut o evaluare personală a activității sale. Șeful statului a recunoscut că ar fi putut să gestioneze unele lucruri diferit, dar consideră că principalele ținte stabilite la începutul mandatului au fost realizate.

În perioada aceasta, președintele României a participat la întâlniri cu reprezentanți ai Guvernului, a inițiat discuții pe teme sociale și economice și a semnat mai multe proiecte de lege, conform programului său de mandat.

„Sunt o persoană exigentă: 7-8 așa… Tot timpul te gândești că ai putea face lucrurile în altă ordine, dar cred că obiectivele au fost atinse”, a mărturisit Nicușor Dan în cadrul unui interviu de la Observator.

Cu ce probleme majore s-a confruntat președintele României la începutul mandatului său

La începutul mandatului său de președinte al României, Nicușor Dan a spus că s-a confruntat cu două probleme majore. Prima a fost formarea unui guvern stabil, lucru care a fost dus la bun sfârșit, iar a doua a fost legată de deficit.

„Trebuie să apreciem la fiecare dintre partide faptul că au dorit să intre în coaliția de guernare. Ar fi fost foarte simplu să stea afară, urmau să se ia măsuri cu impact social. Această coaliție funcționează, oamenii au viziuni economice, sociale și politice diferite, dar discuțiile din coaliție sunt bune.

După care am avut o provocare cu deficitul. Până acum lucrurile sunt sub control. Adică am avut cele două evaluări de la agenţiile de rating şi România şi-a păstrat statutul de recomandat investitorilor. Asta e lucrul important. Şi apoi o prezenţă externă care a fost, în opinia mea, consistentă cu foarte multe prezenţe şi la reuniuni şi în discuţii bilaterale, care era necesară pentru Europa. Lumea voia să vadă ce se întâmplă în România, o ţară care a avut nişte alegeri anulate, care este direcţia… Cam asta e rezumatul celor 100 de zile”, a mai adăugat el.

Nicușor Dan: „Tot timpul te gândeşti că ai fi putut să faci lucrurile într-o altă ordine”

Când a fost întrebat ce ar fi schimbat, Nicușor Dan a spus că mereu se gândește că unele lucruri ar fi putut fi făcute altfel, dar, în ansamblu, consideră că și-a atins toate scopurile.

„Tot timpul te gândeşti că ai fi putut să faci lucrurile într-o altă ordine. Dar, una peste alta, eu cred că astea au fost obiectivele şi ele au fost atinse”, a mai spus șeful statului pentru sursa citată anterior.

