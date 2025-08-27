Ce s-a întâmplat în ședința coaliției de guvernare la care a participat Nicușor Dan. Deciziile luate la nivel înalt

Președintele Nicușor Dan a fost prezent, timp de 30 de minute, la ședința coaliției de guvernare, în care s-a discutat pachetul doi de măsuri fiscale. Șeful statului a purtat discuții cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, dar și cu ceilalți vicepremieri și reprezentanți ai partidelor.
Marți, 26 august, Nicușor Dan s-a prezentat la Palatul Victoria, unde a stat timp de 30 de minute. În acest timp, președintele a participat la ședința coaliției de guvernare în care s-a discutat cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale.
Potrivit Digi24, partidele s-au pus de acord, iar pachetul 2 urmează să fie pus în transparență decizională și adoptat în ședința de Guvern de vineri, urmând ca luni, Executivul să își asume răspunderea în Parlament.
mNicușor Dan a cerut detalii cu privire la stadiul pachetului doi fiscal la care se lucrează și, potrivit surselor Libertatea, președintele ar fi transmis, referitor la pensiile magistraților, că majorarea vârstei de pensionare a judecătorilor este una prea bruscă și că trebuie refăcut proiectul.
Ciprian Ciucu, după ședința coaliției de guvernare
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL, a răbufnit după ședința coaliției de guvernare. Acesta s-a arătat nemulțumt de faptul că o parte a presei a oferit informații false și tendențioase în timpul ședinței la care a participat și președintele Nicușor Dan.
„Scriu în direct, asumat, nu pe surse, din ședința Coaliției, după ce citesc un titlu halucinant: «UPDATE Scandal la ședința Coaliției? Nicușor Dan a părăsit sediul Guvernului după doar o jumătate de oră SURSE»”, a scris Ciucu pe Facebook, în timpul discuțiilor de la Palatul Victoria cu PSD, USR și UDMR.
„Nu, nu e niciun scandal. Discutăm civilizat, chestiuni extrem de tehnice. Domnul Președinte a venit, a discutat cu șefii partidelor, s-au pus de acord pe chestiunile esențiale și a plecat”, a continuat Ciucu.
„E ca la Radio Erevan: «E adevărat că tovarășul X și cu tovarășul Y s-au certat? Da, în principiu s-au certat, doar că punctele lor de vedere coincid și au agreat cum vor proceda în viitor»”,a mai scris Ciprian Ciucu în mediul online.
Președintele Nicușor Dan a fost prezent doar pentru jumătate de oră la Palatul Victoria întrucât la ora 18:00 avea programată primirea ministrului de Externe din Republica Moldova, Mihai Popșoi, la Palatul Cotroceni.