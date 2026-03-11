O ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării a avut loc miercuri, 11 martie, la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a venit cu declarații după terminarea ședinței, în care a explicat că România va fi de acord cu propunerea SUA de a aduce echipamente defensive pe teritoriul țării noastre. Iată ce a spus președintele.

SUA, libere să aducă echipamente defensive pe teritoriul României

Situația din Orientul Mijlociu este incertă și sensibilă, iar în acest context, Statele Unite au cerut României, ca partener strategic, să permită dislocarea unor echipamente defensive pe teritoriul ei.

Fără să aibă prea multe opțiuni, țara noastră a acceptat, iar Nicușor Dan a făcut declarațiile privind următorii pași.

El a explicat că în ședința CSAT s-a discutat despre situația din Orientul Mijlociu și despre partea politică a acestui conflict, subliniind că România și țările europene încearcă să oprească acest război prin mijloace diplomatice. Cu atât mai mult cu cât situația are consecințe reale asupra economiei țării noastre.

Ce a declarat Nicușor Dan

În ședința CSAT convocată de președinte s-a discutat ca principal subiect solicitarea Statelor Unite de a disloca avioane de luptă și militari suplimentari la baza militară de la Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța, în contextul războiului dintre SUA-Israel și Iran.

„Am discutat despre situația din Orientul Mijlociu. Am discutat de partea politică a acestui conflict, România împreună cu țările europene încearcă prin mijloace diplomatice să oprească acest război, care consecințe asupra economiei noastre.

Al doilea punct de pe ordinea de zi vizează situația economică și consecințele războiului, creșterea prețurilor. Aici am avut expunerea ministrului Energiei asupra situației generale, care va fi reacția statului român vizavi de aceste scenarii. În ceea ce privește gazul, statul a adoptat deja o schemă de plafonare, astfel încât populația să nu fie afectată.

Punctul al treilea de discuții a fost dislocarea unor forțe militare americane în România. E vorba de avioane de alimentare, cum deja s-a discutat în spațiul public, a unor echipamente de comunicare satelitare, în cooperare cu scutul de la Deveselu. Subliniez că aceste echipamente sunt defensive și că nu sunt înzestrate cu armament propriu zis, sunt echipamente non-cinetice. Ele vor fi, în măsura în care Parlamentul aprobă în ședința care va fi azi, acordul de parteneriat cu Statele Unite, o colaborare similară cu o colaborare pe care alte țări NATO o fac.

Am trimis o solicitare parlamentului și urmează să avem o dezbatere în această după-amiază. Este vorba despre echipamente care sporesc securitatea României, deci îi asigur pe români că nu sunt motive de îngrijorare”, a declarat Nicușor Dan.

