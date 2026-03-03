Ministerul Afacerilor Externe, avertisment pentru românii din Emiratele Arabe Unite: „NU vă deplasați către aeroport fără o confirmare certă a zborului”

Ministerul Afacerilor Interne (MAE) a transmis un avertisment adresat cetățenilor români aflați în Emiratele Arabe Unite, după ce activitățile pe aeroporturile din Dubai și Abu Dhabi au fost reluate parțial.

Ministerul Afacerilor Externe, avertisment pentru românii din Emiratele Arabe Unite

MAE a anunțat că activitatea pe aeroporturile internaționale din Dubai (DXB) și Abu Dhabi s-au reluat parțial. Autoritățile le recomandă românilor să nu se deplaseze la aeroport fără o confirmare clară din partea companiei aeriene.

„Pentru siguranța dumneavoastră și pentru a evita supraaglomerarea terminalelor, NU vă deplasați către aeroport fără o confirmare certă a zborului!”, transmite MAE.

În același timp, reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe subliniază faptul că pasagerii trebuie să verifice direct la operatorul aerian sau la agenția de turism statutul cursei și să meargă la aeroport „doar dacă zborul este confirmat ca fiind operativ”.

MAE, despre situația zborurilor

Ministerul Afacerilor Externe a precizat faptul că situația zborurilor este în continuă schimbare, astfel că românii aflați pe teritoriul zonei de conflict trebuie să consulte surse oficiale pentru informații actualizate.

Totodată, autoritățile române recomandă consultarea notificărilor emise de Autoritatea Aeronautică Civilă din Emiratele Arabe Unite pentru informații privind siguranța spațiului aerian și culoarele de zbor disponibile.

„Respectați cu strictețe indicațiile autorităților locale și ale personalului aeroportuar. Acestea sunt esențiale pentru gestionarea fluxului de pasageri în condiții de siguranță”, subliniază Ministerul Afacerilor Externe.

MAE spus că echipele consulare românești sunt în permanentă legătură cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite pentru a oferi sprijin cetățenilor români aflați în tranzit sau afectați de modificările programului de zbor.

„Echipele noastre consulare rămân în contact cu autoritățile emirateze pentru a sprijini cetățenii români aflați în tranzit”, subliniază Ministerul.

