Bogdan Mihai, tenorul român blocat într-un buncăr din Israel: „Momentul în care sună sirenele aici te înspăimântă, pur și simplu”

Mihai Bogdan a rămas blocat în Orientul Mijlociu, unde mai multe țări sunt afectate de război. În ultimele zile, buncărele s-au umplut de oameni care se tem pentru viețile lor, printre aceștia aflându-se și tenorul român.
Artistul a descris momentele terifiante prin care trece în fiecare zi, încă de pe 28 februarie, de când a pornit prima alarmă de război. În ultimele zile oamenii au intrat de mai multe ori în buncăre, trăind fiecare clipă cu teamă.
„Din păcate sunt într-un buncăr. Nu vă pot arăta exact unde sunt din motive de securitate, ni s-a impus asta. Alarmele din data de 28 februarie, de când a pornit războiul, ne-au trezit la ora 08:00, de dimineață, am alergat pe stradă exact cum eram îmbrăcați din somn. Am intrat în primul buncăr. Din data de 28 nu am numărat de câte ori am intrat și am ieșit din buncăr. Momentul în care sună sirenele aici te înspăimântă, pur și simplu. Astăzi a fost o zi puțin mai liniștită, a fost o alarmă dimineața la 07:00, încă una la 10:00 și la ora 17:00”, a povestit Mihai Bogdan pentru Spynews.
„Normal ar fi trebuit să fie concertul pe 1 în Ierusalim și pe 3 în Jaffa. Urma să vin acasă pe data de 4, din ce am primit astăzi, zborul a fost anulat și pe parcursul perioadei de când a început războiul am tot dat telefoane”, a mai spus Bogdan Mihai.
