Andreea Bălan, în rochie de mireasă pe scena Sălii Palatului. Artista a repetat nunta cu Victor Cornea

Andreea Bălan a încântat publicul la Sala Palatului cu spectacolul „Fericire”, unde a simulat nunta alături de Victor Cornea. Artista a îmbrăcat rochia de mireasă pe scenă și și-a surprins publicul cu ce a urmat.

Andreea Bălan, în rochie de mireasă la Sala Palatului

Andreea Bălan a transformat scena Sălii Palatului într-un spectacol magic, îmbrăcând rochia de mireasă și creând o atmosferă demnă de o repetiție pentru nunta sa. Concertul intitulat „Fericire” a fost o adevărată celebrare a artei și emoției, unde peste 100 de dansatori, instrumentiști și invitați speciali au adus la viață o producție spectaculoasă.

Artista și partenerul său, Victor Cornea, se pregătesc intens pentru nunta ce va avea loc pe 10 mai 2026. Viitoarea mireasă a dezvăluit că va purta trei rochii de mireasă, iar evenimentul va avea loc într-un cadru somptuos, în Buftea.

Până atunci, însă, vedeta și logodnicul ei au ales să facă o repetiție de nuntă pe scena Sălii Palatului, în timpul concertului susținut acolo în acest weekend.

În urmă cu câteva săptămâni Andreea Bălan dezvăluia că Victor Cornea va afla în timpul spectacolului pe ce piesă vor dansa la nunta lor, aceasta scriind-o special pentru acest eveniment important din viețile lor și pe care a ales să o lanseze la Sala Palatului.

Artista și Victor Cornea nu pleacă în luna de miere

Nunta va avea loc pe 10 mai, iar Andreea Bălan și Victor Cornea se află în toiul pregătirilor.

„Mai avem multe de pus la punct. Mai avem niște detalii, dar o să ne ocupăm abia după concertul meu de la Sala Palatului”, spunea cântăreața în urmă cu puțin timp.

Deși nunta promite să fie un eveniment memorabil, cei doi nu vor avea o lună de miere imediat după ceremonie.

„Nu avem timp de lună de miere, dacă mă întrebați asta, pentru că el este ocupat cu competițiile mari care se desfășoară. Este în plin sezon”, a explicat cântăreața.

Cu toate acestea, cuplul plănuiește să se bucure de o vacanță romantică la finalul anului.

„Probabil la finalul anului, în decembrie, când Victor este liber vom pleca undeva. Atunci va fi luna noastră de miere”, a explicat Andreea Bălan.

De asemenea, înaintea nunții lor și după concertul de la Sala Palatului, Andreea și Victor Cornea vor pleca într-o vacanță la schi.

