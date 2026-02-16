Florentin Petre s-a căsătorit. Cum a arătat marele eveniment și ce rochie de mireasă a purtat Alina Petre

Florentin Petre s-a căsătorit cu Alina Andra Petre, partenera lui de viață. Dinamovistul a petrecut toată seară alături de cei dragi. Cei doi erau căsătoriți civil, iar acum au făcut cununia religioasă în prezența familiei și a prietenilor apropiați. Evenimentul a fost unul grandios, iar mireasa a strălucit.

Sărbătoare în familia dinamoviștilor. Florentin Petre s-a căsătorit religios cu soția lui

Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară, sâmbătă, 14 februarie. Dinamovistul și-a unit destinul cu cel al partenerei sale de viață, Alina, chiar de Ziua Îndrăgostiților.

Data aleasă are o semnificație aparte pentru cei doi. „Peter” și Alina s-au cunoscut pe vremea când acesta antrena la Brăila, iar data de 14 a rămas cu o însemnătate aparte pentru ei, motiv pentru care au ales-o pentru a își uni destinele în fața lui Dumnezeu.

Cei doi erau căsătoriți de multă vreme în fața legii, însă au ales să facă acum pasul cel mare și să se cunune religios în prezența familiei și a celor dragi. De la eveniment nu au lipsit nici jucătorii de la Dinamo și antrenorii principal: Zeljko Kopic.

Dinamoviștii nu au stat toată noaptea, ci s-au întors spre casă, unde se pregătesc pentru meciul cu Unirea Slobozia.

Totodată, printre invitații de seamă, s-a numărat și Ioana State, comediantă cunoscută și microbistă înrăită.

„Este meciul vieții mele”

Florentin Petre a recunoscut că acesta este „meciul vieții sale”. Dinamovistul a făcut declarații despre marele eveniment și a spus că are emoții, dar nu are niciun dubiu că femeia de lângă este este jumătatea vieții sale.

„Este meciul vieții mele. Urmează un pas extraordinar de important în viața mea. Mi-am găsit jumătatea și cu asta sunt cel mai fericit. O cheamă Alina, e soția mea.

Suntem fericiți și va fi o petrecere frumoasă la Brăila. Ne-am cunoscut pe 14, am făcut cununia pe 14, nunta o facem pe 14. Am planificat-o de foarte mult timp, ne-a încurcat un pic programul, dar ne adaptăm. Mă adaptez la orice, că e nuntă, antrenament, meci, totul e tratat cu maximă seriozitate”, a declarat Florentin Petre, conform digisport.

Fostul fotbalist este la a treia căsătorie. El a mai avut două căsnicii din care are are doi copii. Cu fostă soție, Cătălina, are doi copii, iar cu Margarita Peychinska, sportivul are un băiat.

