Ioan Niculae, fostul patron al Astrei Giurgiu, se căsătorește pe 18 iulie 2026, la 72 de ani. Acesta a decis să facă pasul cel mare alături de Vera Mitran, subprefect al județului Teleorman, mai tânără ca el cu 23 de ani.

Ioan Niculae, fostul patron al echipei de fotbal Astra Giurgiu, își reface viața personală și se pregătește de o nouă etapă: căsătoria cu Valentina Veronica (Vera) Mitran, o femeie cu 23 de ani mai tânără decât el. Evenimentul, programat pentru 18 iulie 2026 în județul Buzău, este deja în plină organizare și promite să fie unul memorabil.

Potrivit ProSport, printre cei care au primit invitații se numără și cunoscutul Gigi Becali. Omul de afaceri și fostul finanțator al FCSB s-a amuzat copios la auzul veștii, spunând că Niculae are încă energie pentru o nouă căsătorie, chiar și la 72 de ani.

După un mariaj de peste 30 de ani cu Domnița Niculae, care s-a încheiat în urma unor acuzații de infidelitate, și o relație îndelungată cu Nicoleta Toncea, care a condus afacerile lui timp de 15 ani, Ioan Niculae pare să fi găsit din nou dragostea.

Vera Mitran, în vârstă de 49 de ani, este subprefect al județului Teleorman și are la rândul său o poveste de viață impresionantă. Femeia a fost căsătorită cu Mihai Murar, liderul PNL Alexandria, care a decedat în 2019, la doar 51 de ani, lăsând un gol în viața acesteia.

Divorțul care i-a afectat averea

Cei doi viitori soți au fost văzuți împreună la meciul dintre Cipru și România din preliminariile Campionatului Mondial 2026. La acel moment, Vera Mitran părea deranjată de atenția presei, dar acest lucru nu a împiedicat cuplul să își continue relația și să își planifice fericirea împreună.

Ioan Niculae, cunoscut pentru imperiul său financiar de odinioară, a trecut prin numeroase încercări în viață, inclusiv un divorț care i-a afectat semnificativ averea. În 2013, când a divorțat de Domnița, aceasta și-a cerut partea din averea de 1.6 miliarde de euro.

Acum, milionarul demonstrează că vârsta este doar un număr și că iubirea poate fi regăsită la orice etapă a vieții.

