Maria Constantin, confesiuni dureroase despre momentul în care a aflat că Silviu Prigoană, care i-a fost naș, a murit: „M-a ajutat enorm”

Maria Constantin a vorbit cu emoție despre pierderea nașului ei, Silviu Prigoană. Artista a dezvăluit cum acesta a sprijinit-o în momente grele, fiind un om plin de viață și generozitate.

Maria Constantin a deschis un capitol dureros din viața sa, vorbind despre pierderea lui Silviu Prigoană, nașul său, și impactul profund pe care acesta l-a avut asupra ei. Invitată în cadrul podcastului „Face to Face by Bianca Drăgan”, artista a rememorat cu sinceritate legătura specială dintre ei și sprijinul pe care l-a primit în momentele dificile.

„Mi-a picat ca din cer în momentul în care am auzit de moartea lui”, a mărturisit Maria, citată de KFetele. Cunoscută pentru optimismul său și forța de a trece peste obstacole, artista a vorbit cu recunoștință despre cel care i-a fost alături în momentele de cumpănă. De exemplu, după despărțirea de Marcel Toader, Silviu Prigoană a fost un sprijin crucial. „Era nașul meu, Silviu Prigoană, care mă chema pentru că știa că nu dorm și o voi lua razna de ceea ce vedeam la televizor”, a adăugat ea.

„Probabil de acolo de sus mă vede și…”

Maria a povestit cum Prigoană o invita în casa lui, unde atmosfera era mereu plină de veselie, cu petreceri și oameni calzi. „Era un om atât de plin de viață și un om care pe mine m-a ajutat enorm”, a spus ea. Aceste momente au fost pentru artistă o oază de liniște într-o perioadă marcată de presiunea mediatică. „Au apărut articole că eram urmărită și am ajuns în casa unui milionar. Nu. Era nașul meu, care mă chema să discutăm, să mă scoată din stare”, a explicat ea, demontând speculațiile apărute atunci.

Silviu Prigoană a fost incinerat, conform dorinței sale, iar Maria nu a participat la ceremonie respectându-i alegerea. „Probabil de acolo de sus mă vede și știe că îi mulțumesc din tot sufletul”, a spus artista cu emoție. Ea a subliniat că i-a mulțumit și în timpul vieții, dar simte că acum cuvintele capătă o greutate și mai mare.

Foto: Instagram; Libertatea

