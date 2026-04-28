Maria Constantin, dezvăluiri sincere despre cum și-a înșelat partenerul: „Am vrut să văd cum e”

Maria Constantin a vorbit despre cum a fost infidelă într-o relație. Artista în vârstă de 39 de ani s-a căsătorit cu Robert Stoica în urmă cu trei ani și este acum fericită și împlinită. Ea a făcut dezvăluiri despre trecutul ei și a recunoscut că a fost indifelă unui fost partener.
„Am vrut și eu să văd cum e (n.r. să înșeli) (…) Nu i-am făcut rău, stai liniștită, că nici el (n.r. Dacian Varga) nu a fost ușă de biserică (…) Știi cum e, cui pe cui se scoate (…) Cumva, și Dacian e cunoscut ca fiind acel băiat de oraș. În primă fază Dacian alerga foarte mult după mine, pentru că nu-mi doream genul ăsta de bărbat lângă mine, mai ales că eram în perioada aia a mea de vreun an de zile în care nu am avut relație cu nimeni”, a declarat Maria Constantin, la „Face to Face”.
Și-a găsit liniștea în brațele soțului ei
Maria Constantin și-a găsit fericirea în brațele lui Robert Stoica. Cei doi s-au căsătorit în 2023, după trei ani de relație. Artista a vorbit despre cât de frumoasă este relația ei.
„La început, orice relație este frumoasă, pentru că este flacăra aceea. La noi nu prea este cu ceartă, vă spun un secret din casă: Robert, într-adevăr, este puțin mai impulsiv, dar eu sunt genul acela de persoană cu care nu ai ce să te cerți”, a declarat Maria Constantin pentru Spynews.ro.
„Un copil înseamnă o responsabilitate în plus. Am mai discutat despre lucrurile acestea, nu mă gândesc, pentru că dacă va fi să fie de la Dumnezeu, Doamne ajută, dar dacă nu, nu cred. Eu așa cred pentru că am ajuns la maturitatea la care știu că un copil înseamnă o responsabilitate în plus și nu-mi permit luxul acesta de a sta 2 ani acasă. Pentru că nu ar avea cine să mă ajute și atunci e clar că ar trebui cumva să mă retrag pentru o perioadă de timp din lumea asta și mi-ar fi foarte greu. Și nu este momentul”, a dezvăluit artista.