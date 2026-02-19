Maria Constantin, dezvăluiri despre ce a făcut Silviu Prigoană pentru ea. Declarații la un an de la moartea afaceristului:  „Singurul care a rămas alături de mine”

Maria Constantin a dezvăluit cât de mult a fost ajutată de Silviu Prigoană. Ea a vorbit despre gestul pe care afaceristul l-a făcut pentru ea într-un moment extrem de delicat al vieții sale și care a contat enorm pentru aceasta.

Maria Constantin, despre ajutorul primit de la Silviu Prigoană

Maria Constantin a trecut printr-o mulțime de provocări și lecții în viață. Ea a dezvăluit despre clipele grele trăite în căsnicie și despre trauma lăsată de divorțul dificil pe care l-a avut. Cu toate acestea, artista a avut parte de un mare sprijin în persoana lui Silviu Prigoană, nașul ei, care a ajutat-o pe toate planurile și i-a fost alături exact când a avut cea mai mare nevoie.

Citește și: Ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, cel care le-a fost soț: „Plângeam și mă zbăteam de ceasul morții”

Prezenta în emsiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, Maria Constantin a vorbit despre toate aceste încercări dificile din viața ei.

„Singurul care a rămas alături de mine a fost nașul Silviu Prigoană, atât. A încercat să fie și de o parte și de cealaltă, dar i se făcuse o promisiune cum că nu va apărea la televizor (Marcel Toader, n.r.) și nu va face scandal și dacă va avea nevoie de bani, va apela la el, nu la televiziuni. S-a bătut palma în seara aceea, iar a doua zi a început show-ul. Dacă ar fi un om despre care să spu că într-adevăr m-a ajutat în carieră este nașul meu, Silviu Prigoană.

Când a murit, a fost un șoc.Albumul „Ca la noi la nimenea” a fost achitat de nașul meu. Am avut o relație foarte frumoasă cu el, în timp ce eram cu soțul meu. Silviu Prigoană și tatăl meu sunt singurii care m-au îndrumat spre calea aceasta”, a spus artista.

A fost extrem de afectată de scandalul cu Marcel Toader

Maria Constant mărturisește că scandalul cu fostul soț a afectat-o foarte mult. Ea a fost adesea copleșită de durere și de întreagă situație.

Citește și: Ce bărbați din showbizul românesc i-au „făcut avansuri” Mariei Constantin

„Încercam să afișez fața aia de femeie dură, lăsând treaba că eu ajungeam acasă, îmi dădeam cu pernele în cap și plângeam. Nu doresc nici la dușmanii dușmanilor mei să treacă prin ce am trecut eu”, a explicat artista, spunând că întregul scandalul i-a afectat și familia.

„Era o nebuloasă din care nu știam cum să ies, nu vedeam luminița de la capătul tunelului”, a continuat ea.

Urmărește-ne pe Google News