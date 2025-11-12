Mihaela Botezatu, gest emoționant la un an de la moartea lui Silviu Prigoană. „Am fost alături de el până în ultima clipă!” Mărturisirea sfâșietoare a văduvei afaceristului

La un an de la moartea omului de afaceri Silviu Prigoană, văduva sa, Mihaela Botezatu, a transmis un mesaj profund și plin de emoție, în care a rememorat momentele speciale petrecute împreună și durerea pierderii. Postarea sa a fost un omagiu sincer adus celui care i-a fost soț, partener și sprijin timp de aproape un deceniu.

Mihaela Botezatu și Silviu Prigoană s-au cunoscut acum 10 ani

Mihaela Botezatu a povestit că l-a cunoscut pe Silviu Prigoană pe 27 mai 2015, iar după doar nouă luni, cei doi s-au căsătorit religios. Relația lor a fost marcată de iubire, respect și o legătură profundă cu valorile familiei. „Pe 27 mai 2015, l-am întâlnit pe omul care, după doar nouă luni, a devenit soțul meu în fața lui Dumnezeu și alături de care am petrecut aproape zece ani de poveste, plini de iubire, respect și momente speciale”, a transmis Mihaela pe rețelele de socializare.

Ea l-a descris pe Silviu Prigoană ca fiind „un bărbat minunat, un tată exemplar, un om de afaceri deosebit și un prieten adevărat — omul de la care am învățat foarte multe lucruri”. În mesajul său, a subliniat că împreună au fost părinți devotați, care au înțeles și trăit adevărata semnificație a familiei și a iubirii:

„Împreună am fost părinții care au iubit spiritul de familie și ne-am dedicat cu toată ființa noastră celor dragi, descoperind adevărata semnificație a familiei și a iubirii.”

„Am fost alături de el până în ultima clipă!”

Silviu Prigoană s-a stins din viață pe 12 noiembrie 2024, în jurul prânzului, iar Mihaela a fost alături de el până în ultimele momente. „În data de 12 noiembrie 2024, în jurul prânzului, bărbatul pe care l-am iubit și l-am respectat a plecat către ceruri. Am fost alături de el până în ultima clipă”, a mărturisit ea.

În continuarea mesajului, Mihaela a transmis că Silviu Prigoană a fost „un exemplu pentru mulți — un om care a iubit profund și a fost mereu un sprijin constant”. Ea a încheiat cu o rugăciune și un gând de recunoștință pentru toți cei care i-au fost alături în această perioadă grea: „Nu-l vom uita niciodată. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Mulțumesc tuturor celor care ați trimis mesaje de condoleanțe și gânduri de susținere! Cu respect și rugăciune, Dumnezeu să vă dea numai bine!”

Silviu Prigoană a murit în urma unui infarct miocardic

Silviu Prigoană a avut un istoric medical complex, marcat de afecțiuni cardiace, complicații post-traumatice și tratamente regulate în clinici din străinătate. Moartea sa, survenită pe 12 noiembrie 2024, a fost cauzată de un infarct miocardic, confirmat de autopsie.

Omul de afaceri suferea de probleme cardiace de mai mulți ani, iar fosta sa soție, Adriana Bahmuțeanu, a dezvăluit că Prigoană mergea anual în Germania pentru tratamente specializate. Aceste vizite medicale erau menite să-i stabilizeze starea de sănătate, însă în ultimele luni, el devenise conștient că nu mai are mult de trăit, avertizându-și copiii cu privire la evoluția bolii.

Un episod marcant din viața sa a fost accidentul grav suferit în 1984, la vârsta de 22 de ani, care a dus la amputarea unui picior. De-a lungul anilor, Prigoană a dus o viață activă în ciuda acestui handicap, dar complicațiile post-traumatice și stresul acumulat i-au afectat treptat sănătatea generală.

În ziua morții, Silviu Prigoană se afla într-un restaurant din județul Brașov, unde a suferit un stop cardio-respirator. Deși s-a intervenit medical, manevrele de resuscitare nu au avut succes.

