Adriana Bahmuțeanu, mărturisiri emoționante la un an de la decesul lui Silviu Prigoană. „Nu era pregătit să moară! Dacă am un regret…” Ce a dezvăluit despre relația ei cu afaceristul

Adriana Bahmuțeanu a făcut o serie de declarații emoționante și sincere despre fostul ei partener, Silviu Prigoană, la un an de la moartea afaceristului. Vedeta a vorbit deschis despre suferințele trăite în relația cu omul de afaceri, despre impactul asupra copiilor și despre lupta pe care a dus-o pentru a-l ajuta să-și înțeleagă propriile probleme.

„Copiii mei au rămas fără tată la o vârstă fragedă”

A trecut un an de la moartea lui Silviu Prigoană, iar apropiații încă resimt absența sa, fiecare în felul său. Deși figura sa publică era asociată cu energie, umor și apariții spectaculoase, cei din cercul intim vorbesc acum despre un om complex, marcat de contradicții și trăiri intense. Fosta sa parteneră, Adriana Bahmuțeanu, a rememorat recent momentele dificile din relația lor, dar și eforturile făcute pentru a-l ajuta să-și înțeleagă propriile lupte interioare. În ciuda controverselor care l-au înconjurat, Prigoană rămâne o prezență care a lăsat urme adânci în viața celor care l-au cunoscut cu adevărat.

Într-un moment de vulnerabilitate, Bahmuțeanu a mărturisit că cel mai mare regret al ei este legat de copiii pe care îi are cu Silviu Prigoană. „Dacă am un regret, regretul este că, din păcate, copiii mei au rămas fără tată la o vârstă fragedă, la o vârstă la care ar fi trebuit să aibă părintele lângă ei. Asta este… din păcate, nu era pregătit să moară și a fost un om al extremelor” – a spus ea, citată de Kfetele.ro.

Jurnalista a descris personalitatea fostului soț ca fiind duală: „Pe cât de plăcut și pe cât de haios și pe cât de fenomen era în public, pe atât putea să fie și nociv, mai ales cu membrii familiei. De fapt, era foarte bun cu străinii, dar foarte rău cu noi, familia.”

Adriana Bahmuțeanu, despre comportamentul agresiv al lui Prigoană

Adriana Bahmuțeanu a vorbit și despre comportamentul agresiv al lui Prigoană în momentele de tensiune: „Față de mine avea și drăgălășenii, dar avea și torpile. Când era supărat sau nu-i convenea ceva, nu ezita să vorbească pe un ton răstit, să jignească sau să facă lucruri care n-ar fi trebuit făcute. Mie mi-a făcut rău, dar asta nu înseamnă că n-am acceptat situația și că n-am acceptat că de fapt el așa era și că nu se putea schimba.”

Bahmuțeanu a explicat că a încercat să-l ajute, apelând inclusiv la specialiști: „Eu l-am dus la toți doctorii din lumea asta, inclusiv la un celebru psihiatru care a murit, doctorul Florin Tudose. Din păcate, în generația lui Silviu Prigoană, oamenii stigmatizau problemele psihice.”

Jurnalista a adus apoi în discuție diagnosticul pe care l-a suspectat în cazul fostului soț: „El a avut o tulburare de personalitate, sincer, netratată și neacceptată de societate și de el însuși. Dacă ar fi acceptat tratamentele, psihoterapia, poate efectele ar fi fost altele.”

Vedeta a concluzionat că Prigoană era un om încrâncenat, care refuza să recunoască problemele evidente: „A fost un om atât de încrâncenat și a crezut că el nu are niciun fel de problemă, deși avea multe probleme și în corpul fizic, dar și în ceea ce privește mentalul.”

