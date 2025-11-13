Scene emoționante la mormântul lui Silviu Prigoană, la un an de la moartea sa. Cine a mers să-i aprindă o lumânare regretatului afacerist

La împlinirea unui an de la dispariția omului de afaceri Silviu Prigoană, familia acestuia a fost surprinsă într-un moment de reculegere la locul de veci. Vizita, desfășurată într-o zi cu vreme mohorâtă, a fost marcată de gesturi simple și tăcute, fără declarații publice sau ceremonii oficiale.

Silvius Prigoană, surprins la mormântul tatălui său

A trecut un an de la moartea omului de afaceri Silviu Prigoană, iar unul dintre fiii săi, Silvius, a fost surprins de paparazzi în timp ce vizita mormântul tatălui său. Alături de el s-au aflat soția și copilul lor, în vârstă de aproximativ un an. Momentul a fost unul de reculegere, fără declarații publice sau gesturi ostentative.

Silvius Prigoană a adus un buchet de flori roșii și a petrecut câteva minute în fața pietrei funerare. Soția sa a aprins o lumânare, iar copilul, prea mic pentru a înțelege semnificația momentului, a privit curios spre mormânt. Cei trei au stat în liniște, apoi s-au îndepărtat fără să atragă atenția.

Imaginile surprinse de paparazzi wowbiz.ro la fața locului arată un Silvius vizibil afectat, dar reținut, înconjurat de familie.

Mihaela Botezatu, mesaj sfâșietor la un an de la moartea lui Prigoană

Mihaela Botezatu, partenera de viață a lui Silviu Prigoană timp de aproape un deceniu, a marcat împlinirea unui an de la dispariția omului de afaceri cu un mesaj public plin de sensibilitate. Retrasă din lumina reflectoarelor după tragedie, ea a ales să vorbească despre relația lor și impactul pe care l-a avut pierderea.

„Pe 27 mai 2015, l-am întâlnit pe omul care, după doar nouă luni, a devenit soțul meu în fața lui Dumnezeu și alături de care am petrecut aproape zece ani de poveste, plini de iubire, respect și momente speciale” a transmis Mihaela Botezatu pe rețelele sociale.

Ea a subliniat că Silviu Prigoană a fost un sprijin constant și un om care a știut să ofere încredere și stabilitate: „Împreună am fost părinții care au iubit spiritul de familie și ne-am dedicat cu toată ființa noastră celor dragi, descoperind adevărata semnificație a familiei și a iubirii.”

Silviu Prigoană a murit din cauza unui infarct

Silviu Prigoană a murit pe 12 noiembrie 2024 din cauza unui infarct miocardic acut, în timp ce se afla la un restaurant din localitatea Șimon, județul Brașov. Inițial s-a speculat că s-ar fi înecat cu mâncare, dar autopsia a confirmat că decesul a fost provocat de un atac de cord, pe fondul unor antecedente medicale cardiovasculare.

În plus, Prigoană avea un istoric medical complex. În 1984, la doar 22 de ani, a suferit un accident grav care a dus la amputarea unui picior. De-a lungul vieții, a fost nevoit să gestioneze consecințele acestui traumatism, precum și alte probleme de sănătate asociate.

Foto – arhivă

