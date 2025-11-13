Scene emoționante la mormântul lui Silviu Prigoană, la un an de la moartea sa. Cine a mers să-i aprindă o lumânare regretatului afacerist

La împlinirea unui an de la dispariția omului de afaceri Silviu Prigoană, familia acestuia a fost surprinsă într-un moment de reculegere la locul de veci. Vizita, desfășurată într-o zi cu vreme mohorâtă, a fost marcată de gesturi simple și tăcute, fără declarații publice sau ceremonii oficiale.
Silvius Prigoană, surprins la mormântul tatălui său
A trecut un an de la moartea omului de afaceri Silviu Prigoană, iar unul dintre fiii săi, Silvius, a fost surprins de paparazzi în timp ce vizita mormântul tatălui său. Alături de el s-au aflat soția și copilul lor, în vârstă de aproximativ un an. Momentul a fost unul de reculegere, fără declarații publice sau gesturi ostentative.
Silvius Prigoană a adus un buchet de flori roșii și a petrecut câteva minute în fața pietrei funerare. Soția sa a aprins o lumânare, iar copilul, prea mic pentru a înțelege semnificația momentului, a privit curios spre mormânt. Cei trei au stat în liniște, apoi s-au îndepărtat fără să atragă atenția.
Imaginile surprinse de paparazzi wowbiz.ro la fața locului arată un Silvius vizibil afectat, dar reținut, înconjurat de familie.
„Pe 27 mai 2015, l-am întâlnit pe omul care, după doar nouă luni, a devenit soțul meu în fața lui Dumnezeu și alături de care am petrecut aproape zece ani de poveste, plini de iubire, respect și momente speciale” a transmis Mihaela Botezatu pe rețelele sociale.
Ea a subliniat că Silviu Prigoană a fost un sprijin constant și un om care a știut să ofere încredere și stabilitate: „Împreună am fost părinții care au iubit spiritul de familie și ne-am dedicat cu toată ființa noastră celor dragi, descoperind adevărata semnificație a familiei și a iubirii.”
Silviu Prigoană a murit pe 12 noiembrie 2024 din cauza unui infarct miocardic acut, în timp ce se afla la un restaurant din localitatea Șimon, județul Brașov. Inițial s-a speculat că s-ar fi înecat cu mâncare, dar autopsia a confirmat că decesul a fost provocat de un atac de cord, pe fondul unor antecedente medicale cardiovasculare.
În plus, Prigoană avea un istoric medical complex. În 1984, la doar 22 de ani, a suferit un accident grav care a dus la amputarea unui picior. De-a lungul vieții, a fost nevoit să gestioneze consecințele acestui traumatism, precum și alte probleme de sănătate asociate.
