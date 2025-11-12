Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit că fostul ei soț, Silviu Prigoană, cu care are doi băieți, s-a opus relației sale cu George Restivan. Omul de afaceri, care a încetat din viață în urmă cu un an, l-ar fi amenințat pe actualul soț al jurnalistei să îi lase familia în pace.

Silviu Prigoană s-a opus relației dintre Adriana Bahmuțeanu și George Restivan

La un an de la moartea lui Silviu Prigoană, care a încetat din viață pe 12 noiembrie 2024, Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit că fostul ei soț i-a interzis să aibă o relație cu George Restivan. Mai mult, omul de afaceri ar fi apelat la amenințări pentru a-l determina pe acesta să renunțe la relația pe care o avea cu jurnalista, la acel moment.

La începutul lunii octombrie 2025, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au cununat civil, urmând ca pe viitor să facă și nunta. Cei doi au decis să se căsătorească după o relație de trei ani, plină de provocări, marcată de despărțiri și împăcări.

„Fostul meu soț s-a opus relației noastre (n.r. legătura cu George). S-a opus ca baiatul meu să plece, să studieze în SUA, deși îi promisese, inițial, că îl lasă. În ultimul moment, s-a răzgândit și, evident, că până și George a primit amenințări ca să îi lase familia în pace. Anul trecut, vă spun sincer, eram într-o mega disperare și, acum, lucrurile acestea s-au așezat, măcar din punctul acesta de vedere, pe un făgaș normal. Băieții mei pot studia oricând în SUA, dacă asta își doresc, eu sunt căsătorită, am un soț care mă iubește și pe care-l iubesc și nu mai există nicio opreliște în calea relației noastre”, a declarat Adriana Bahmuțeanu la WowNews.

George Restivan, despre amenințările lui Silviu Prigoană

Anul trecut, George Restivan vorbea și el despre comploturile lui Silviu Prigoană împotriva relației lui cu Adriana Bahmuțeanu.

„La mine și la Adriana au existat comploturi împotriva noastră din primul moment și asta a făcut mai greu să ne aducem familiile împreună… Din 2022 a început gelozia și mulți au complotat împotriva noastră. Eu am încercat să mențin o balanță între cele două familii. Silviu Prigoană a aflat de relația noastră secretă. A fost lupta de putere între mine și domnul Prigoană. Eu nu o alimentam deloc”, spunea atunci actualul soț al jurnalistei.

George Restivan a vorbit și despre decizia lui de a părăsi România, în urmă cu mai bine de un an.

„Să înțeleagă lumea, eu nu am plecat apoi din România că nu m-am obișnuit, că nu mi-ar fi plăcut. Greșit. Mie mi-a plăcut foarte mult România, pe Blake îl iubea lumea. Noi nu am venit ca să plecăm, dar în momentul în care în care sfera de influență îți canibalizează relația și se ajunge până în momentul ăla în care trebuie să știi când să te dai înapoi, iei o decizie”, a spus George Restivan la Online Story by Cornelia Ionescu, la începutul anului 2024, atunci când a părăsit România.

