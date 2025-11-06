Ce părere are Adriana Bahmuțeanu despre mama lui George Restivan. „Am delimitat din start locul meu și locul ei în familie!” Soacra jurnalistei trăiește în SUA

Adriana Bahmuțeanu trăiește o perioadă fericită alături de partenerul ei, George Restivan. După o despărțire temporară, cei doi s-au împăcat și au făcut pasul cel mare, căsătorindu-se civil în România. Evenimentul a fost unul discret, fără petrecere, din respect pentru pierderea recentă a mamei Adrianei. Însă planurile pentru nuntă sunt cu totul diferite: urmează o ceremonie spectaculoasă în Statele Unite.

Nuntă în Las Vegas și o lună de miere amânată

Vedeta a dezvăluit că nunta religioasă va avea loc anul viitor în Las Vegas, într-un cadru mai festiv, alături de familie și copii. Adriana Bahmuțeanu a explicat că își dorește ca acest moment să fie și o ocazie de a petrece timp împreună, într-un decor special. „Oricum vom face o nuntă și în Vegas și atunci poate mergem cu copiii, în familie. Nu am avut lună de miere, o tot plănuim de câțiva ani, dar dacă ar fi să fac o comparație cu anul trecut, suntem mult mai fericiți cu tot cu copiii noștri”, a declarat ea potrivit cancan.ro.

Bahmuțeanu a subliniat că, în ciuda obstacolelor întâmpinate în relație, se simte împlinită și recunoscătoare pentru echilibrul pe care l-a găsit alături de George Restivan.

Ce părere are Adriana Bahmuțeanu despre soacra ei

Un alt aspect important din viața de cuplu este relația cu soacra, iar Adriana a vorbit deschis și despre acest subiect. Vedeta a mărturisit că lucrurile merg bine, tocmai pentru că a știut de la început să traseze limite sănătoase în familie. „Cu soacra mă înțeleg bine, în limite rezonabile. Eu am delimitat din start locul meu și locul ei în familie. Cred că avem o relație bună de comunicare”, a spus ea.

Mama lui George Restivan a fost prezentă la cununia civilă din România, iar Adriana s-a asigurat că aceasta se simte binevenită și răsfățată. A dus-o la țară, la mătușa ei, unde s-au bucurat împreună de tradiții românești, must, tulburel și preparate locale. „I-a plăcut în România, nu mai fusese de trei ani… și-a dorit să mănânce o pastramă, o slănină afumată, i-am făcut plăcerile astea firești”, a povestit Bahmuțeanu.

Vedeta a adăugat că, indiferent cât de bine te simți în altă parte, „inima ta rămâne tot aici”, subliniind legătura emoțională profundă cu România, pe care a împărtășit-o și cu soacra sa.

Foto – Facebook

