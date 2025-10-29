Adriana Bahmuțeanu, plângere penală împotriva lui Honorius Prigoană. Ce acuzații îi aduce jurnalista: „Nu mai are răbdare până se deschide moștenirea”

Adriana Bahmuțeanu a decis să depună o plângere penală împotriva lui Honorius Prigoană, pe care îl acuză că ar fi falsificat semnătura tatălui său într-un act important.

Adriana Bahmuțeanu, plângere penală împotriva lui Honorius Prigoană

Adriana Bahmuțeanu a formulat o plângere penală împotriva lui Honorius Prigoană, pe care îl învinuiește de uz în fals și înșelăciune. Potrivit jurnalistei, acesta ar fi falsificat semnătura lui Silviu Prigoană într-un document ce parafa un împrumut de sute de mii de euro.

Conform acestui act, pe data de 23 august 2024, Silviu Prigoană s-ar fi împrumutat la Honorius, înainte să moară, cu suma de 800.000 de euro, bani numerar. Acum, acesta ar vrea să recupereze acei bani cu ajutorul unui executor judecătoresc.

Dar Adriana Bahmuțeanu îl contrazice, susținând că este vorba de un împrumut fictiv, iar Honorius ar fi falsificat semnătura regretatului său tată.

„Avocata mea, Violeta Oancea, s-a uitat pe hârtii și suspectează un fals. Acea semnătură a lui Silviu Prigoană nu este la fel ca celelalte. Eu am primit de la el o mulțime de citații, îi știu semnătura. Am făcut plângere penală și vreau să sesizez și Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, deoarece sunt mai multe suspiciuni. Conform acelui document, banii au fost aduși cu sacoșa, nu s-a făcut transfer bancar. Orice sumă de peste 10.000 de euro nu se poate împrumuta decât prin transfer bancar, în baza unu contract de împrumut”, a declarat Adriana Bahmuțeanu pentru Mediafax.

Jurnalista spune că este „hărțuită” cu citații

Adriana Bahmuțeanu face acum tot posibilul să îl împiedice pe Honorius Prigoană să intre în posesia acelor bani. Potrivit acesteia, Silviu Prigoană „nu avea nicio nevoie patrimonială urgentă care să justifice contractarea unui împrumut de 4.000.000 lei. Înscrisul a fost întocmit, în mod evident, în scop ilicit, pentru a crea aparența unei datorii fictive”.

Mai mult, jurnalista spune că fiul lui Silviu Prigoană face tot posibilul să ia cât mai mulți bani și chiar ar încerca să recupereze bani pe care tatăl său i-ar fi împrumutat unor cunoștințe și prieteni.

„Honorius vine cu tot felul de contracte de împrumut. Nu mai are răbdare până se deschide moștenirea. Vrea acum banii de la toți cei pe care i-a împrumutat Prigoană. De ce să îi dea lui acești bani? Acei bani trebuie să ajungă la toți moștenitorii lui Prigoană”, a subliniat ea.

Mai mult, Adriana Bahmuțeanu spune că Honorius i-a deschis mai multe procese, în încercarea de a o intimida.

„Un judecător de la Judecătoria Buftea a admis executarea pensiei copiilor, deși minorii nu plătesc datoriile persoanelor majore. Mă hărțuiește cu procese. Am ziua și citația. Astăzi am primit patru citații”, a precizat ea.

