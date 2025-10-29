Ce crede Mara Bănică despre Andreea Marin: „A fost pentru prima oară când am stat față în față”

Mara Bănică (49 de ani) și Andreea Marin (50 de ani) au stat față în față pentru prima oară într-o emisiune TV, Mara în calitate de gazdă, iar Andreea în calitate de invitată. Ulterior, Mara a spus ce impresie și-a format despre fosta prezentatoare de la „Surprize, surprize”.
„Am filmat cu Andreea Marin! Ptiu, ce bine poate să arate! Cred că este într-una din cele mai prolifice perioade din viață! Mi-a plăcut mult. A fost pentru prima oară când am stat față-n față. Mi-a părut nu doar frumoasă, ci caldă și extrem de sinceră. Mi-a răspuns la toate întrebările, n-a condiționat nimic. Am povestit despre Violeta, viață, iubiri, viitor și sănătate. Căci da, atât timp cât ne facem planuri, trăim cu folos!”, a scris Mara Bănică pe Facebook.
Cum arată viețile Marei Bănică și Andreei Marin în prezent
Andreea Marin traversează o perioadă delicată a vieții, după ce s-a despărțit de partenerul ei de viață, Adrian Brîncoveanu, iar fiica ei, Violeta Bănică, a plecat la studii în Statele Unite ale Americii. Deși îi este foarte dor de Violeta, jurnalista gestionează absența fiicei concentrându-se pe carieră și pe activitatea ei caritabilă.
La rândul ei, Mara Bănică este într-o etapă aglomerată a vieții, în care se împarte între familie și cariera de pe micul ecran. Mara are doi copii, un fiu și o fiică, Dima și Donca, iar în prezent găzduiește emisiunea Spynews TV, după ce a participat la Asia Express 2025.
