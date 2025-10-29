Ce crede Mara Bănică despre Andreea Marin: „A fost pentru prima oară când am stat față în față”

Mara Bănică a spus ce impresie i-a lăsat Andreea Marin, după ce a intervievat-o recent, în cadrul emisiunii pe care o prezintă la Antena Stars, Spynews TV.

Ce crede Mara Bănică despre Andreea Marin

Mara Bănică (49 de ani) și Andreea Marin (50 de ani) au stat față în față pentru prima oară într-o emisiune TV, Mara în calitate de gazdă, iar Andreea în calitate de invitată. Ulterior, Mara a spus ce impresie și-a format despre fosta prezentatoare de la „Surprize, surprize”.

„Am filmat cu Andreea Marin! Ptiu, ce bine poate să arate! Cred că este într-una din cele mai prolifice perioade din viață! Mi-a plăcut mult. A fost pentru prima oară când am stat față-n față. Mi-a părut nu doar frumoasă, ci caldă și extrem de sinceră. Mi-a răspuns la toate întrebările, n-a condiționat nimic. Am povestit despre Violeta, viață, iubiri, viitor și sănătate. Căci da, atât timp cât ne facem planuri, trăim cu folos!”, a scris Mara Bănică pe Facebook.

Reacțiile internauților

Fotografia cu Mara Bănică și Andreea Marin a strâns peste 4 mii de aprecieri și peste 150 de comentarii.

„Abia aștept să văd emisiunea!”, a scris cineva.

„Ambele jurnaliste de elită! Felicitări pentru tot ceea ce faceți!”, a fost un alt comentariu.

„Minunate! Îmi place de tine, Mara, că apreciezi oamenii de calitate”, a transmis altcineva.

Cum arată viețile Marei Bănică și Andreei Marin în prezent

Andreea Marin traversează o perioadă delicată a vieții, după ce s-a despărțit de partenerul ei de viață, Adrian Brîncoveanu, iar fiica ei, Violeta Bănică, a plecat la studii în Statele Unite ale Americii. Deși îi este foarte dor de Violeta, jurnalista gestionează absența fiicei concentrându-se pe carieră și pe activitatea ei caritabilă.

La rândul ei, Mara Bănică este într-o etapă aglomerată a vieții, în care se împarte între familie și cariera de pe micul ecran. Mara are doi copii, un fiu și o fiică, Dima și Donca, iar în prezent găzduiește emisiunea Spynews TV, după ce a participat la Asia Express 2025.

