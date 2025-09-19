Andreea Marin a căzut pe stradă din cauza epuizării: „Mi-am pus problema că aș putea avea ceva la inimă”

Andreea Marin (50 ani) a dezvăluit că a trecut recent printr-un episod dificil, din cauza epuizării. Vedeta a povestit cum a crezut că are probleme cardiace din cauza simptomelor burnout-ului și cum a reușit în cele din urmă să se reechilibreze.

Andreea Marin, despre lupta cu burnout-ul

Invitată în emisiunea „Medicool”, Andreea Marin a dezvăluit că a trecut prin câteva episoade care au făcut-o să acorde mai multă atenție odihnei. Vedeta a vorbit deschis despre suprasolicitate și epuizare, fiind chiar și ea victima burnout-ului.

„Toată viața am dormit în jur de patru sau cinci ore pe noapte, nu mai mult. Nu m-aș lăuda cu acest aspect pentru că mă trezeam dimineața, îmi făceam o listă de priorități, îmi puneam lucrurile în ordine, însă eram foarte supărată și agitată la finalul zilei, pentru că nu duceam lista la capăt. Dar eu supraîncărcam lista și, omenește, într-o zi nu puteam să o duc la capăt. Și corpul nostru are limite. Nu poți forța la nesfârșit corpul, minte, pentru că ajungi la burnout, pe care l-am experimentat și anul trecut”, a povestit ea.

Citește și: Andreea Marin, detalii rare despre viața sentimentală, la două luni de la confirmarea despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Sunt foarte asumată în ceea ce fac”

Citește și: Andreea Marin, apariție provocatoare într-o pereche de pantaloni foarte scurți din denim. „Ai picioare de model!” Reacția Monicăi Bîrlădeanu când a văzut-o

Vedeta a căzut pe stradă din cauza epuizării

Andreea Marin a povestit cum, din cauza epuizării începuse să aibă insomnii și chiar a căzut pe stradă, ajungând de urgență la spital.

„Oboseala era din ce în ce mai accentuată, aveam insomnii. Pot să spun sigur că ajunsesem într-un dezechilibru grav. În timpul unor filmări pentru emisiunea mea am căzut pe stradă. Mergeam să filmez un nou interviu, dar eram după alte trei realizate în aceeași zi. Atunci a fost momentul în care mi-am pus problema că aș putea avea ceva la inimă, pentru că există istoric în familia mea, tata și bunica s-au stins din această cauză”, a mărturisit ea.

Citește și: Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan. Liliana Grădinaru părăsește câmpul muncii, după 45 de ani

Citește și: Alina Laufer a născut o fetiță. Mesajul emoționant transmis de Ilan Laufer, soțul ei: „Dumnezeu ne-a dăruit cel mai prețios dar”

Acela a fost punctul de cotitură pentru Andreea Marin, care a realizat că trebuie să aibă mai multă grijă de ea.

„Am ajuns la Spitalul Militar și un medic extraordinar mi-a atras atenția că am acumulat kilograme în plus și că lipsa somnului e o mare problemă. Am reînvățat dintr-o carte cum să dorm. Am început să mă educ, să mă disciplinez pe dietă, pe ideea de a mă odihni. Mi-am impus să iau pauza de masă în grădină, fără telefon alături, fără să lucrez când mănânc. M-am rupt de toate plecând într-o vacanță. Nu reușești să scapi de un burnout dacă nu te rupi de condițiile care te-au dus acolo”, a explicat vedeta.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Andreea Marin

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmărește-ne pe Google News