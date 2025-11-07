Adriana Bahmuțeanu, despre trauma prin care a trecut soțul ei, George Restivan: „Soția lui a murit când a născut”

Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit cu George Restivan, în urmă cu o lună. Ea a vorbit despre un moment extrem de dureros din viața soțului ei, care l-a lăsat cu o traumă puternică. Iată despre ce este vorba.
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au căsătorit, iar dacă despre vedetă se știu multe lucruri, soțul ei nu este o persoană publică, așa că nu se cunosc prea multe lucruri despre el.
„Doamna Carmen Harra mi-a spus că o să am un băiețel, dar mama băiețelului o să meargă sus la îngeri după ce se naște el. Am luat în serios ceea ce mi-a spus. Așa s-a și întâmplat. Toți cei care o fac cu ou și cu oțet, le spun că așa s-a întâmplat”, a declarat George Restivan pentru Wowbiz.
Carmen Harra a fost și cea le-a făcut cunoștință Adrianei Bahmuțeanu și lui George Restivan.
Ce spune Adriana Bahmuțeanu despre tragedia din viața soțului ei
Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre momentul dureros din viața soțului ei. Ea a povestit despre momentul în care soția lui George Restivan a murit, acela fiind momentul în care a născut copilul.
„Până la urmă cred că s-a liniștit și ea. George a trecut printr-o mare traumă. Să îți moară soția pe care o iubești la nașterea copilului și să rămâi cu un copilaș născut prematur, singur, el era emigrant în America, nu i-a fost ușor.
S-a dus soacra mea până la urmă în Statele Unite să aibă grijă de bebeluș, George a trebuit să meargă la muncă și după 12-13 ani s-a căsătorit.
Cred că și ea s-a liniștit acum că l-a văzut la casa lui. Cred că asta e cea mai mare bucurie pentru un părinte, indiferent ce alegeri face copilul în viață, indiferent ce meserie își alege sau parteneră de viață.