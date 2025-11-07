Adriana Bahmuțeanu, despre trauma prin care a trecut soțul ei, George Restivan: „Soția lui a murit când a născut”

Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit cu George Restivan, în urmă cu o lună. Ea a vorbit despre un moment extrem de dureros din viața soțului ei, care l-a lăsat cu o traumă puternică. Iată despre ce este vorba.

George Restivan a trecut printr-o tragedie

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au căsătorit, iar dacă despre vedetă se știu multe lucruri, soțul ei nu este o persoană publică, așa că nu se cunosc prea multe lucruri despre el.

Acum, au ieșit la iveală amănunte dureroase din trecutul lui George Restivan, care locuiește de ani de zile în America.

Soțul Adrianei Bahmuțeanu locuiește în America din anul 1999 și are afaceri în imobiliare. El are un băiat dintr-o relație anterioară, iar mama copilului a murit la scurt timp după ce a dat naștere.

George Restivan a vorbit în trecut despre faptul că însăși Carmen Harra i-a prezis că va avea un băiețel și că mama acestuia va muri.

„Doamna Carmen Harra mi-a spus că o să am un băiețel, dar mama băiețelului o să meargă sus la îngeri după ce se naște el. Am luat în serios ceea ce mi-a spus. Așa s-a și întâmplat. Toți cei care o fac cu ou și cu oțet, le spun că așa s-a întâmplat”, a declarat George Restivan pentru Wowbiz.

Carmen Harra a fost și cea le-a făcut cunoștință Adrianei Bahmuțeanu și lui George Restivan.

Ce spune Adriana Bahmuțeanu despre tragedia din viața soțului ei

Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre momentul dureros din viața soțului ei. Ea a povestit despre momentul în care soția lui George Restivan a murit, acela fiind momentul în care a născut copilul.

„Până la urmă cred că s-a liniștit și ea. George a trecut printr-o mare traumă. Să îți moară soția pe care o iubești la nașterea copilului și să rămâi cu un copilaș născut prematur, singur, el era emigrant în America, nu i-a fost ușor.

S-a dus soacra mea până la urmă în Statele Unite să aibă grijă de bebeluș, George a trebuit să meargă la muncă și după 12-13 ani s-a căsătorit.

Cred că și ea s-a liniștit acum că l-a văzut la casa lui. Cred că asta e cea mai mare bucurie pentru un părinte, indiferent ce alegeri face copilul în viață, indiferent ce meserie își alege sau parteneră de viață.

Cred că lucrul cel mai bun pentru un părinte este să vezi fericirea din ochii copilului tău”, a spus Adriana Bahmuțeanu pentru Wowbiz.

Vedeta a spus că ea și George Restivan vor face o nuntă și în Vegas. Mai mult, ea a spus că se înțelege bine cu soacra ei.

