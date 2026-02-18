  MENIU  
Ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, cel care le-a fost soț: „Plângeam și mă zbăteam de ceasul morții"

Ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, cel care le-a fost soț: „Plângeam și mă zbăteam de ceasul morții”

Adelina Duinea
.

Maria Constantin a oferit detalii rare despre durerea trăită în căsnicia cu Marcel Toader, după ce acesta din urmă divorțase cu scandal de Gabriela Cristea.

Ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea

Maria Constantin a vorbit deschis despre trecutul ei, inclusiv despre cel de-al doilea soț, Marcel Toader, și fosta soție a acestuia, Gabriela Cristea. Cântăreața de muzică populară și afaceristul au divorțat în 2018, după trei ani de căsnicie. Un an mai târziu, Toader a murit în urma unui stop cardiac.

În cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”, Maria a făcut dezvăluiri rare despre suferința din timpul căsniciei cu Marcel Toader.

„Nu o cunoșteam pe Gabriela Cristea, nu știam de scandalul ei cu Marcel. Eu nu eram genul care să mă uit la televizor, am avut alte ocupații, pentru mine muzica era totul, ieșisem cumva și dintr-un divorț în care aveam mult prea multe lucruri urâte pe capul meu încât să văd ea cine e”, a declarat Maria Constantin, la „Online story by Cornelia Ionescu”.

Maria Constantin și Marcel Toader s-au cunoscut la scurt timp după ce afaceristul a divorțat cu scandal de Gabriela Cristea. Toader și Cristea au fost căsătoriți din 2008 până în 2013. Fosta prezentatoare TV a declarat că a descoperit datorii mari acumulate de fostul soț în timpul căsniciei lor. Ea a susținut că nu știa amploarea problemelor financiare și că acest lucru a afectat grav relația. „A fost un divorț zgomotos, și urât, și apăsător, și angoasant. Am avut nevoie de o perioadă foarte lungă de pauză, în care nu m-a interesat ca cineva să fie în viața mea în niciun fel”, declara Gabriela Cristea în 2022.

„Plângeam și mă zbăteam de ceasul morții”

La rândul ei, Maria era o femeie divorțată. Artista a fost căsătorită, timp de șase ani, cu interpretul de muzică populară Ciprian Tapotă, alături de care are și un fiu, Codrin.

„Mă prindeau paparazzi și încercam eu să afișez fața aia de femeie dură, lăsând treaba că eu ajungeam acasă, îmi dădeam cu pernele în cap și plângeam și mă zbăteam de ceasul morții. Logic, ca orice om, nu îi place să se afle în situația în care am fost eu. Nu doresc nici la dușmanii dușmanilor mei să treacă prin ce am trecut eu. A fost o perioadă foarte urâtă care nu m-a afectat doar pe mine, ci toată familia. Era o nebuloasă din care nu știam cum să ies, nu vedeam luminița de la capătul tunelului”, a mai povestit Maria Constantin, la „Online story by Cornelia Ionescu”.

Maria Constantin și Gabriela Cristea, înțepături publice

Deși nu s-au cunoscut niciodată, Maria Constantin și Gabriela Cristea s-au înțepat una pe cealaltă prin declarații publice de-a lungul timpului.

În 2021, Maria a fost provocată, în emisiunea „La Măruță”, să spună trei defecte ale Gabrielei Cristea. Primul defect menționat de solistă a fost acela că Gabriela a fost a cincea soție a lui Marcel Toader. Toader a fost căsătorit și a divorțat de 6 ori. Pe Raluca, prima lui soție, a cunoscut-o în Franța și alături de ea a devenit tatăl lui Maximilian, unicul lui fiu. A mai fost căsătorit cu fosta jucătoare de tenis Cătălina Cristea, cântăreața Anamaria Ferentz, interpreta de muzică populară Maria Constantin și Diana Ghenu, pe atunci fiica primarului din comuna Berceni, Ilfov.

„În momentul de față, din câte am observat, are probleme cu greutatea”, a mai spus cântăreața în emisiunea „La Măruță”. „Deci e grasă?”, a întrebat Cătălin, iar interpreta a răspuns: „Da. Asta din ce am mai văzut în ultima perioadă. (…) Și altceva nu știu. Nu o cunosc personal. Din descrierile [lui Marcel Toader]… mă rog, așa… spunea că este o femeie foarte rea. N-am cunoscut-o personal, încă o dată repet. Nu sunt spusele mele”.

Întrebată de Cătălin cine i-a spus că vedeta TV este foarte rea, Maria a completat: „Mă rog, fostul soț, care din păcate nu mai este. (…) Eu am văzut niște filmări recente, dintr-un reality show, ceva de genul, am văzut că a luat ceva în greutate. Asta, până la urmă, nu este de judecat, are doi copii. N-am cunoscut-o personal”.

„Că nu am zis nenică mare chestie”

La scurt timp după, Gabriela Cristea i-a răspuns. „Mă interesează atât de puțin încât… Nu am avut curiozitatea să ascult, nu am avut răbdarea și nici timpul necesar. Nu este nici prima și nici ultima care o să mai facă treaba asta. Noi avem alte preocupări. Noi avem o viață mișto. Este departe de mine. Este o chestie de trecut. Nici nu mai țin minte că mi s-a întâmplat așa ceva în viața asta. Nu mă mai sperie treaba asta. Eu nici nu o cunosc pe doamna. Nu mi-am permis niciodată să spun ceva urât la adresa cuiva”, a declarat Gabriela, în emisiunea „Xtra Night Show”.

Ulterior, tot pentru „Xtra Night Show”, Maria a mai spus: „Dar ce am spus? Că nu am zis nenică mare chestie. Era ceva de genul cu trei defecte ale Gabrielei Cristea, dar eu am spus că nici n-am cunoscut-o pe Gabriela Cristea vreodată față-n-față. A trebuit să spun ceva și am zis din spusele altora și din ce am observat eu. Oricum, din fotografiile mult mai vechi mi se pare o femeie foarte frumoasă. Și atât am apucat să spun pentru că am observat că este la un reality show, am văzut că mna, a mai luat în greutate. E normal, după două sarcini”.

Foto: Instagram; Captură YouTube

