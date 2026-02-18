Larisa Uță, mesaj pentru Călin Donca, după eliminarea de la Survivor România 2026: „În momentul în care a venit accidentat…”

Larisa Uță a vorbit deschis despre experiența Survivor România 2026 și despre conflictul cu fostul Faimos Călin Donca.

Larisa Uță, mesaj pentru Călin Donca, după eliminarea de la Survivor România 2026

Larisa Uță își deschide sufletul după eliminarea de la Survivor România. Antrenoarea de fitness vorbește sincer despre provocările din Dominicană și despre relația cu colegii săi. În cadrul știrilor Antena Stars, Larisa a povestit despre momentele dificile și despre conflictul cu fostul coleg, Călin Donca, dar și despre lecțiile valoroase pe care le-a învățat.

Larisa Uță, cunoscută pentru franchețea și determinarea sa, a lăsat Survivor în urmă, dar nu și amintirile intense. Cu toate că între ea și Călin Donca au existat tensiuni pe parcursul emisiunii, Larisa nu-i poartă resentimente.

„Mă bucur din tot sufletul că este bine, că este sănătos, că nu mai este accidentat. Mă bucur din tot sufletul că este ok, că merge. În momentul în care a venit accidentat, din pădure, eu am fost cea care am strigat să cheme doctorul. Sunt chiar foarte bucuroasă că este ok”, a spus Larisa Uță, potrivit Spynews.

„M-a durut cel mai tare condiția umană”

Momentele grele nu au fost doar fizice, ci și emoționale. Larisa a mărturisit că cel mai mult a suferit din cauza comportamentului oamenilor din jurul său.

„A fost greu, nu este ușor. M-a durut cel mai tare condiția umană. A fost singura parte grea din această competiție. Suntem diferiți. M-a întrebat Adi dacă eu am crezut că eu sunt de vină pentru partea cu integrarea. Nu, nu am considerat asta și nu o să consider asta. Sunt o persoană foarte prietenoasă, sociabilă, oriunde merg și cu oricine vorbesc, găsesc subiecte de discuție. M-a durut mai mult sufletul, partea musculară nu m-a durut deloc. Pe o perioadă de cinci zile, nu am mai dormit, nu am mâncat mai nimic. Îmi doream să plec”, a adăugat vedeta.

În ciuda tuturor conflictelor dintre ea și colegi, Larisa a fost apreciată de telespectatori pentru franchețea și rezultatele ei. Antrenoarea de fitness a fost copleșită de mesajele de susținere primite după eliminare.

