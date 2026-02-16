Larisa Uță a părăsit Survivor România 2026 după șase săptămâni în jungla din Republica Dominicană. Cu ce sumă de bani a plecat acasă.

Câți bani ar fi primit Larisa Uță pentru șase săptămâni la Survivor România 2026

Larisa Uță și-a încheiat aventura în Republica Dominicană după șase săptămâni intense la Survivor România 2026.

Eliminată în urma duelului cu Cristian Boureanu, Larisa a părăsit competiția cu fruntea sus și o concluzie puternică: „Mi-am atins toate scopurile pe care le-am avut aici. Manipulările, trădările și vulgaritățile nu mă reprezintă. Nu vreau să-mi încalc principiile. Am simțit că este momentul să plec acasă”.

Dincolo de provocările fizice și psihologice ale competiției, Larisa Uță a avut și beneficii financiare considerabile. Potrivit Cancan, ea ar fi primit 2.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în show-ul difuzat de Antena 1. Astfel, cu cele șase săptămâni petrecute în junglă, suma totală acumulată de Larisa ar fi ajuns la 12.000 de euro.

Reacția concurentei Naba Salem la plecarea Larisei Uță de la Survivor: „E vai steaua ei”

Eliminarea Larisei nu a fost o surpriză pentru colegii din echipa Faimoșilor. Naba Salem a reacționat ironic: „Nu ne pasă. O voi contacta de Crăciun, să o pun în brad, că e vai steaua ei”.

Chiar dacă experiența Survivor a fost dură, Larisa a demonstrat reziliență. „Manipulările și vulgaritățile nu sunt pentru mine”, a afirmat ea cu fermitate.

Survivor România 2026 continuă să fie difuzat în fiecare vineri, sâmbătă și duminică pe Antena 1, oferind telespectatorilor momente pline de suspans și lecții despre capacitate de adaptare la situații extreme și de lucru în echipă.

Foto: Antena 1

