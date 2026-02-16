Larisa Uță, eliminată de la Survivor România. Faimoasa a fost învinsă la duel de Cristian Boureanu

Larisa Uță a părăsit Survivor pe 15 februarie 2026, după ce a pierdut duelul împotriva lui Cristian Boureanu. Antrenoarea de fitness și-a dorit eliminarea, aceasta mărturisind în urmă cu câteva zile că vrea să plece acasă.

Larisa Uță a fost eliminată de la Survivor România

Larisa Uță a părăsit competiția Survivor România, încheindu-și astfel parcursul în show-ul care testează limitele fizice și psihice ale participanților. În cadrul unei ediții tensionate, ea a pierdut duelul împotriva lui Cristian Boureanu.

Faimoasa și-a exprimat dorința de a părăsi competiția încă înainte de începerea jocului pentru recompensă, ceea ce a surprins colegii și publicul.

Echipa Faimoșilor a pierdut proba de imunitate în fața Războinicilor, ceea ce i-a forțat să nominalizeze doi membri pentru eliminare. Alegerea lor a fost Larisa Uță și Cristian Boureanu, care au avut de parcurs un traseu dificil, unde doar cel mai rapid și mai puternic avea să câștige. Cristian Boureanu a reușit să obțină două puncte consecutive, eliminând astfel șansa Larisei de a rămâne în competiție.

Primele declarații ale concurentei, după eliminare

În ciuda înfrângerii, Larisa Uță a declarat că experiența din Survivor România a fost pentru ea o oportunitate de neprețuit.

„Mă bucur că am avut ocazia de a participa în această emisiune”, a spus concurenta.

Aceasta și-a luat rămas-bun de la colegi, plecând fără a avea vreun contact fizic cu aceștia.

Eliminarea Larisei nu a fost lipsită de controverse. Naba Salem, una dintre colegele acesteia din echipa Faimoșilor, a comentat cu sinceritate situația: „Nu ne pasă. Nu simt (…) O voi contacta de Crăciun, să o pun în brad, că e vai steaua ei”.

De asemenea, Gabi Tamaș, fost fotbalist și coleg de echipă, a contestat autenticitatea dorinței Larisei Uță de a părăsi concursul: „«Atâta o dați: Hai că plec acasă». Nu e bună vrajeala asta (…) Du-te! Ia-ți bagajele și rade-o, tată! Sănătate, plecați! Cu toții plecați!”.

Pe de altă parte, deși a fost o seară dificilă pentru echipa roșie, Cristian Boureanu a reușit să demonstreze o determinare de fier, câștigând duelul cu Larisa și asigurându-și locul în competiție.

