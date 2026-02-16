Deea Maxer a fost cerută în căsătorie chiar de ziua ei, pe 15 februarie 2026, de psihoterapeutul Constantin Cataramă. Bărbatul a cerut ajutorul copiilor lor pentru a organiza cererea și a-i oferi brunetei inelul de logodnă.

Deea Maxer s-a logodit cu Constantin Cataramă

Deea Maxer fost cerută în căsătorie chiar de ziua sa de naștere, pe data de 15 februarie 2026, de Constantin Cataramă, bărbatul care i-a redat încrederea în iubire. Momentul emoționant a fost organizat cu mare atenție, iar Deea a împărtășit imagini cu inelul de logodnă pe rețelele sociale, spre încântarea fanilor săi.

După un divorț dificil de Dinu Maxer, Deea a ales să meargă mai departe, găsindu-și echilibrul și fericirea alături de Constantin Cataramă, un psihoterapeut și tată a doi copii.

În cadrul unui moment de neuitat, copiii lor au jucat un rol special, purtând tricouri inscripționate cu întrebarea emoționantă: „Vrei să fii soția mea?”.

Răspunsul a fost „DA”, iar bruneta a împărtășit imagini de la momentul emoționant și pe rețelele sociale.

Cine este Constantin Cataramă

Constantin Cataramă, bărbatul care a cucerit inima Deei Maxer, este un specialist respectat în psihoterapie și tatăl a două fetițe, Maria, în vârstă de 15 ani, și Iustina, de 8 ani.

Potrivit profilului său de pe rețelele sociale, acesta se formează ca psihoterapeut și își bazează activitatea pe îmbinarea cunoștințelor teologice cu principiile psihologiei moderne.

Înainte de a-și asuma noua relație, Deea Maxer a trăit o poveste de iubire cu Robert Drilea, specialist în vânzări și achiziții auto.

Deea Maxer și Constantin Cataramă își caută casă nouă

În urmă cu câteva zile, Deea Maxer dezvăluia că este în căutarea unei case în care să locuiască alături de partenerul său.

„Suntem în căutarea viitoarei case și suntem entuziasmați. Nu știm încă dacă viitoarea casă va fi un apartament sau o casă, însă știm că viitoarea casă trebuie să fie spațiul în care fiecare dintre noi să se simtă cu adevărat acasă. Este o decizie pe termen lung, pe care mi-o doresc de mult timp”, a declarat ea pentru Click.

În același timp, ea a dezvăluit că deja formează o familie sudată, ținând cont de faptul că și-a găsit liniștea lângă Constantin.

„Cred că în viață există întâlniri care nu sunt întâmplătoare. Dumnezeu mi-a adus în cale un om echilibrat și matur emoțional, lângă care mi-am găsit liniștea. Alături de Constantin am descoperit ce înseamnă sprijinul real, susținerea reciprocă și acea siguranță care nu face zgomot, dar se simte profund. Avem o relație frumoasă, așezată, în care suntem sprijin unul pentru celălalt. Nu ne dorim ca relația noastră să facă zgomot public doar pentru a atrage atenția. Suntem un cuplu sudat, iar împreună avem patru copii. Bucuria noastră ca părinți vine din liniștea și zâmbetele lor. Avem casa plină, iar asta este cea mai mare binecuvântare. Totul a venit firesc. Copiii se înțeleg minunat, au vârste apropiate și petrecem mult timp împreună, în formula noastră de șase. Fetele lui Constantin vin la noi în weekenduri și în fiecare vacanță, iar armonia dintre ei ne confirmă că suntem pe drumul potrivit”, a mai spus Deea Maxer.

