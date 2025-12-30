Deea Maxer nu și-ar lăsa fiica să aibă o relația la 15 ani, vârsta la care ea l-a cunoscut pe Dinu Maxer. „Țin minte prin ce traumă am trecut atunci!”

Deea Maxer a vorbit deschis despre începutul relației cu Dinu Maxer și despre modul în care experiențele trăite la o vârstă foarte fragedă i-au influențat viața. Artista, care s-a despărțit de fostul soț în 2023, după aproape 17 ani împreună, recunoaște că nu ar repeta același scenariu în cazul fiicei sale, Maysa. Diferența mare de vârstă dintre ea și Dinu, dar și maturizarea forțată, au făcut-o să privească altfel lucrurile acum.

„Nu i-aș permite Maysei același lucru!”

Deea și Dinu s-au cunoscut când ea avea doar 15 ani, iar el 33. Privind în urmă, artista spune că nu ar accepta ca fiica ei să intre într-o relație atât de serioasă la o vârstă atât de mică.

„Relația a început foarte devreme, lucru pe care eu nu i l-aș permite Maysei. În curând, va avea 15 ani, la doar o clipire de ochi. Nu i-aș permite, la 15 ani, să înceapă o relație cu un bărbat atât de matur și cu o diferență atât de mare de vârstă. 33 de ani… este o diferență uriașă, pe care am resimțit-o după mulți, mulți ani” – a mărturisit Deea în podcastul “Ameritat cu Nasrin”.

Artista recunoaște că, la acea vârstă, nu avea discernământul necesar pentru a înțelege implicațiile unei astfel de relații. Totuși, spune că nu regretă, pentru că din acea poveste au rezultat cei doi copii ai ei.

Căsătorie la 18 ani, pierderea unei sarcini și maturizare forțată

Deea a povestit că a intrat foarte repede în rolul de adult. La 18 ani s-a căsătorit, iar la 20 de ani a trecut printr-o traumă puternică: pierderea primei sarcini. „Am rămas însărcinată la 20 de ani și am pierdut sarcina. Țin minte prin ce traumă am trecut atunci. Am trecut printr-o depresie atunci.”

La 21 de ani l-a născut pe Andreas, iar experiența maternității la o vârstă atât de fragedă a fost una intensă. „La 21 de ani, l-am născut pe Andreas. A fost o experiență foarte frumoasă, nașterea lui la acea vârstă. Am crescut odată cu el. Sunt convinsă că primul copil întotdeauna, pentru părinți, este un experiment. Nimeni nu te pregătește pentru asta” – a mai spus ea.

Deși nu regretă drumul parcurs, Deea recunoaște că relația începută atât de devreme i-a răpit etape importante ale adolescenței. „N-am analizat niciodată ce mi-a luat din viața de adolescentă relația în care am intrat prematur, spun eu. Nu aveam discernământ la vârsta aia. M-am bucurat de tot parcursul și au rezultat doi copii minunați, care îmi împlinesc viața zi de zi. Experiența ia pași din parcursul firesc al adolescenței – viziunea asupra vieții, experiențele, ordinea întâmplărilor.”

Deea spune că o va lăsa pe Maysa să trăiască experiența iubirii, dar nu ar încuraja niciodată o relație cu un bărbat mult mai mare. „O voi lăsa să treacă prin experiența iubirii, dar n-aș încuraja o relație de sine stătătoare și, nici măcar, o experiență de genul cu un bărbat de 30 de ani.”

