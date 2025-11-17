Deea Maxer are un nou iubit. Cine este bărbatul care a cucerit-o pe fosta soție a lui Dinu Maxer

Deea Maxer (35 ani) a regăsit iubirea după divorțul de Dinu Maxer și relația eșuată cu Robert Drilea. Aceasta s-a afișat în mediul online cu noul iubit, pe care a ales să îl țină ascuns o perioadă de timp. Acum, toată lumea se întreabă cine este bărbatul misterios care a reușit să o cucerească pe brunetă.

Deea Maxer are un nou iubit

Deea Maxer s-a afișat pentru prima dată cu noul ei iubit, bărbatul care i-a readus liniștea și fericirea, după despărțirea de Robert Drilea. Cei doi au apărut în mai multe ipostaze, de la o îmbrățișare la un sărut pasional.

Fosta soție a lui Dinu Maxer și noul ei partener au decis să facă o escapadă romantică la Viena, unde au petrecut câteva zile împreună, departe de agitația de zi cu zi. Momentul ales este cu atât mai special, cu cât Viena este renumită pentru atmosfera ei de sărbătoare și pentru târgul de Crăciun, unul din cele mai frumoase din Europa.

Dacă până acum a fost discretă, Deea a decis să pună capăt oricărei speculații și să îl arate întregii lumi pe cel care i-a furat inima.

Cine este partenerul Deei Maxer

Se pare că relația Deei Maxer cu noul ei iubit este una destul de serioasă, ținând cont de faptul că a decis să se afișeze cu el în mediul online. Mai mult, într-o postare, aceasta îl numește pe partenerul ei „bărbate-miu”.

„Aici mă întreba bărbate-miu dacă am ajuns la poartă și i-am trimis poza asta să vadă că sunt bine”, a scris Deea Maxer pe Instagram, într-un mesaj ce însoțea o imagine cu ea trimițând un sărut, realizată în momentul în care se afla pe aeroport, spre Viena.

Cel care pare să o fi cucerit iremediabil pe Deea Maxer îl cheamă Constantin și potrivit Spynews, are două fetițe. Acesta este psihoterapeut în formare și îmbină principiile pe care le-a învățat ca teolog cu cele din psihologie. Mai exact, bărbatul îi ajută pe oameni să își găsească echilibrul în viață.

La fel ca Deea Maxer, acesta este pasionat de mașini și are și un job în domeniu.

Deea Maxer pare să se afle în una dintre cele mai frumoase și fericite perioade ale vieții sale. Iar fanii ei au observat bucuria și strălucirea de pe chipul ei, lăsându-i mesaje de felicitări pe rețelele sociale.

