Cristina Ich s-a afișat alături de iubitul milionar în ipostaze tandre. Influencerița e îndrăgostită până peste cap

Cristina Ich a fost discretă cu viața privată, mai ales de când și-a întâlnit actualul iubit. Controversa din jurul relației lor pare că s-a stins, iar acum, influencerița a decis să posteze imagini în ipostaze tandre cu iubitul ei milionar. Iată cum s-a afișat mama copilului lui Alex Pițurcă.
Mai mult, cei doi se sărută pasional într-un cadru de poveste. Îmbrăcată într-o rochie boemă albă și cizme negre lungi, vedeta apare alături de iubitul milionar care stă pe motocicletă și are un aer misterios.
Cei doi au gesturi tandre, se privesc cu dragoste și se sărută pasional. Clipul se vrea a fi unul estetic, boem și desprins din filmele romantice.
Cristina Ich a fost în centrul atenției după ce s-a scris că i-a furat iubitul prietenei sale. Ea nu a vorbit prea mult pe subiect, însă după ce apele s-au mai calmat, influencerița a vorbit despre faptul că nu îi poți dicta inimii de cine să te îndrăgostești.
„Nu sunt vreo sfântă”, a recunoscut Cristina Ich, deranjată până peste cap de comentariile primite după situația amoroasă dificilă.
„Eu nu mai pot cu cinstitele astea de București. Nu le poți pune la îndoială moralitatea, mai ales astea de prin Nordului. Moralitatea voastră nu poate fi pusă la îndoială măi fetelor. (…) Eu nu cer să fiu făcută gratis la păr sau unghii. Mai bine mor! (…)
Dacă mă întrebați ce e corect în viață, de ce trebuie să fac eu lucrurile corect în viață? Lucrurile se întâmplă pentru că trebuie să se întâmple. Nu îi spui inimii de cine te îndrăgostești în viață, și asta vorbesc în general, de cine-ți place, cu cine ai chimie, cu cine nu.
Trebuie să faci lucrurile corect în viață. Fă-le tu! Nu sunt sfântă, umblu printre voi, sunt pe pământ. Dacă eram vreo sfântă aveam icoană în biserică. N-am, și nici nu o să am de acum încolo. Și eu fac lucrurile așa cum cred că e bine pentru mine, și nu pentru voi, și nici demonstrativ, nu-mi pasă. Asta-i tot!”, a spus Cristina Ich.
Cristina Ich și Daniel Niculae sunt împreună de mai mult timp, iar el a fost soțul celei mai bune prietene ale influenceriței. Acesta i-a luat cadou Cristinei un Bentley, un inel de logodnă evaluat la jumătate de milion de euro și un ceas de aproximativ 32.000 de euro.