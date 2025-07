Cristina Ich a suferit reacții adverse după o procedură estetică populară: „Mi-a luat trei luni să mă recuperez”

Cristina Ich a împărtășit comunității sale online că a experimentat reacții adverse după o procedură estetică populară.

Cristina Ich a suferit reacții adverse după o procedură estetică populară

Cristina Ich (37 de ani) a povestit în mediul online că a suferit reacții adverse după ce a făcut injecții pentru celulită, o intervenție din ce în ce mai populară printre femei. De vină nu au fost injecțiile, ci faptul că influencerița nu a urmat pașii recomandați după procedură.

„Din păcate, am avut un efect advers la aproximativ trei săptămâni după acele injecții, pentru că nu am făcut drenaj și nu am purtat ciorapi de compresie. Am auzit că sunt foarte bune, multe prietene mi-au spus că au rezultate excelente, de-asta le-am încercat și eu. Din păcate, pentru mine a fost un dezastru”, a povestit Cristina Ich, la Instagram Story.

„Mi-a luat trei luni să mă recuperez”

Curioase, urmăritoarele Cristinei au cerut mai multe informații despre procedură. Modelul a mărturisit că i-a luat trei luni să remedieze răul provocat de intervenție.

„Injecțiile pe care le-am făcut, în general, sunt foarte bune pentru celulită, mai ales dacă ai probleme cu greutatea. Eu le-am făcut mai mult ca un moft. Greșeala mea a fost că nu am făcut drenaj imediat după și că nu am purtat ciorapi de compresie. Așa am ajuns să am pielea cu valuri, țesutul s-a subțiat și pielea nu mai avea pe ce să se sprijine. Mi-a luat trei luni să mă recuperez”, a mai spus modelul.

„Ele nu sunt periculoase”

Cristina Ich a insistat că reacțiile adverse ale procedurii au fost o consecință a faptului că nu a respectat recomandările de după intervenție.

„Referitor la PB Serum, am ceva de specificat. Ele nu sunt periculoase, ba chiar sunt eficiente, dar ca să aibă efectul corect trebuie să porți ciorapi de compresie. Eu am trecut peste acest pas. Asta ajută la drenaj, reduce umflătura și face ca pielea să se așeze uniform. Ciorapii ajută la drenaj și reduc umflătura, iar masajele accelerează eliminarea produsului și uniformizează pielea”, a insistat influencerița.

Cum se menține Cristina Ich în formă la 37 de ani

Subiectul injecțiilor pentru celulită a fost dezbătut în contextul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri în care Cristina Ich a spus cum se menține în formă la aproape 38 de ani.

Modelul nu consumă deloc zahăr procesat, pâine albă și nici produse de patiserie. În plus, face mișcare zilnic și este adepta masajelor.

