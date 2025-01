Cristina Ich a fost cerută în căsătorie de afaceristul Daniel Niculae. Cum arată inelul de logodnă

După despărțirea de Alex Pițurcă, Cristina Ich a fost cerută în căsătorie de omul de afaceri Daniel Niculae, fiul cunoscutului dezvoltator imobiliar Petre Niculae, alias Don Pepe. Relația lor a evoluat rapid, iar influenceriţa s-a afişat atât cu logodnicul, cât şi cu impresionantul inel care a atras toate privirile.

Cristina Ich a fost cerută în căsătorie de Daniel Niculae

Cristina Ich a confirmat vestea pe Instagram, unde a dezvăluit că a spus „Da” propunerii lui Daniel Niculae.

„Deja am fost cerută. Este logodnicul meu, nu iubitul meu. Am zis că asta cu căsătoria nu e musai. Eu cred că poate să existe iubire şi înțelegeri şi fără acel act, dar ca să vă liniştiți, de cerut am fost cerută”, a declarat Cristina Ich potrivit libertatea.ro.

Cristina Ich a ținut să sublinieze că inelul spectaculos pe care l-a postat pe rețele sociale este chiar inelul de logodnă.

Bijuteria care simbolizează promisiunea de dragoste dintre Cristina Ich şi Daniel Niculae este un adevărat spectacol. Cu un diamant imens, tăiat perfect, şi o montură elegantă, inelul a devenit rapid subiect de discuție pe rețele sociale. Cristina l-a prezentat fără să ofere prea multe detalii, dar sursele apropiate cuplului susțin că prețul ar fi unul exorbitant.

Potrivit zvonurilor, bijuteria ar valora jumătate de milion de euro, un detaliu care nu a făcut decât să crească interesul fanilor. Imaginile postate de Cristina Ich cu inelul au fost însă şşterse ulterior, fapt care nu a făcut decât să alimenteze curiozitatea publicului.

Cu toate acestea, vedeta a adoptat o atitudine relaxată în legătură cu nunta.

„Când se va întâmpla, se va întâmpla. Dacă nu, viața nu știi niciodată ce îți rezervă”, a mai spus aceasta.

Cristina Ich şi Daniel Niculae, o iubire controversată

Legătura dintre Cristina Ich şi Daniel Niculae a stârnit numeroase speculații, mai ales că milionarul a fost căsătorit în trecut cu Bianca, o prietenă de-a Cristinei. Recent, aceasta a abordat deschis acest subiect, ţinând să precizeze că zvonurile nu sunt adevărate.

„Povestea nu are nicio legătură cu realitatea. Noi ne cunoşteam deja şi, după ce amândoi am devenit oameni liberi, printr-un schimb de mesaje cordiale, ne-am apropiat. Trăim o poveste de iubire pe care o merităm”, a spus Cristina Ich.

Mama copilului lui Alex Piţurcă a negat vehement zvonurile conform cărora ar fi „intrat în căsnicia” lui Daniel Niculae.

„Nu sunt nici prima, nici ultima femeie căreia i se putea întâmpla asta. Atâta timp cât şi ea, şi el sunt oameni divorțați, eu cred că am dreptul la această fericire”, a precizat vedeta, conform sursei menţionate anterior.

Mai mult decât atât, Cristina Ich a declarat şi faptul că dintotdeauna a avut o viziune nonconformistă asupra relațiilor.

„Relația durează atâta timp cât există iubire. Nici inelul de logodnă, nici căsătoria nu îți garantează ceva. Așa cum te căsătorești, așa poți să divorțezi”, a mai afirmat ea.

Deşi nu este într-o grabă să ajungă în fața altarului, Cristina Ich este de părere că iubirea şi înțelegerile sunt elementele esențiale într-o relație, indiferent dacă aceasta este oficializată sau nu.

Influenceriţa nu este străină de controverse. După despărțirea de Alex Pițurcă, alături de care are un băiețel, Noah, Cristina Ich a fost de multe ori ținta speculațiilor. Cu toate acestea, ea a fost mereu deschisă să dezmintă zvonurile false.

„Pentru mine e foarte important să subliniez că nu am fost niciodată căsătorită cu Alex Pițurcă. Speculațiile despre mine nu au niciun fundament”, a mai declarat aceasta.

