Cum arată Ramona Gabor în realitate, fără machiaj și filtre. „Plină de viață!" Imaginile cu sora Monicăi Gabor s-au viralizat

Cum arată Ramona Gabor în realitate, fără machiaj și filtre. „Plină de viață!” Imaginile cu sora Monicăi Gabor s-au viralizat

Raluca Vițu
.

Ramona Gabor, stabilită de ani buni în Dubai, continuă să atragă atenția publicului nu doar prin eleganța sa, ci și prin sinceritatea cu care se afișează în mediul online. Dacă în trecut prefera discreția, în ultima perioadă vedeta a devenit tot mai activă pe rețelele de socializare, unde promovează un stil de viață echilibrat și o frumusețe naturală.

Cum arată Ramona Gabor în realitate: „Fără filtre, fără editări”

Ramona Gabor a publicat pe conturile sale de social media mai multe fotografii în care apare complet nemachiată, fără filtre sau editări. Vedeta a ales să-și arate tenul așa cum este, într-o lumină naturală, evidențiind prospețimea și strălucirea pielii. În descrierea imaginilor, Ramona a scris: „Fără filtre, fără editări, doar pielea mea care se simte proaspătă și plină de viață. Veronica știe cu adevărat ce face”, făcând referire la specialista care se ocupă de tratamentele sale faciale.

Această apariție a fost apreciată de admiratori, care au remarcat curajul și autenticitatea cu care Ramona se prezintă în fața publicului.

Pentru a-și menține pielea curată și strălucitoare, Ramona Gabor apelează la tratamente faciale profesionale și masaj, proceduri care contribuie la regenerarea celulară și la hidratarea profundă a tenului. Deși nu a oferit detalii despre tipul exact de tratamente, ea a subliniat că rutina sa de îngrijire este esențială pentru un aspect sănătos și natural.

Cu ce se ocupă Ramona Gabor în Dubai

Ramona Gabor s-a stabilit în Dubai în urmă cu aproape 13 ani, unde și-a construit o carieră de succes în domeniul modellingului. Inițial reticentă să plece din România, unde avea deja contracte în televiziune și modă, Ramona a fost convinsă de un prieten apropiat, fost coleg de la prezentările de modă ale lui Cătălin Botezatu, să încerce oportunitățile din Emirate.

„Când am ajuns în Dubai am aveam un singur prieten cu care, de fapt, făceam fashion show-uri la Cătălin Botezatu pe vremuri. Acest prieten al meu lucra pentru o companie aeriană de acolo ca și cabin crew. Îmi tot spunea că trebuie să vin, pentru că sunt multe joburi de modelling și nu sunt modele, pentru că era Dubai, era gol, nu mergea nimeni prin Dubai, era încă la început.

Nu era acest marketing care este acum. Vreo doi-trei an am zis că nu am ce să fac eu acolo. Câștigam mai bine în România, la emisiuni TV, la prezentări de modă și nu am vrut, până într-o zi când am zis: hai să încerc!” – povestea ea în 2024, potrivit wowbiz.ro.

Acesta lucra ca însoțitor de bord pentru o companie aeriană și i-a spus că în Dubai există cerere mare pentru modele, dar puțină ofertă.

Ajunsă acolo cu gândul să rămână doar trei săptămâni, Ramona a participat la un casting chiar în prima zi și a obținut un contract de modelling în doar trei zile. A fost momentul în care a realizat că poate avea o viață completă în Dubai: prieteni, carieră și stabilitate.

“Am zis că o să mă duc pentru trei săptămâni și datorită lui, că și el făcea modelling în timpul liber, m-am dus la un casting în prima zi cum am ajuns. Am cunoscut 200 de fete, dintre care vreo 10 erau românce. După casting am mers la un prânz și ne-am împrietenit.

Practic, după prima zi în Dubai mi-am făcut niște prieteni, iar a treia zi deja am avut un job în modelling pentru că luasem castingul. Asta m-a făcut să înțeleg că pot să am prieteni aici, să fac și bani aici și mai am și viața privată aici așa că am hotărât să rămân” – a adăugat sora Monicăi Columbeanu.

Foto – Facebook / Instagram

Dan Alexa și Denise Rifai, OFICIAL un cuplu. Nu se mai ascund. Au fost senzația serii la un botez. S-au ținut de mână, au dansat și s-au pupat ca doi adolescenți amorezați!

