Monica Gabor s-a revăzut cu sora ei mai mare. Cu ce se ocupă Alina, singura dintre cele 3 surori rămasă în Bacău, orașul natal

Monica Gabor a venit pentru o perioadă în România, de peste Ocean. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a apărut o premieră de film, dar a avut timp și de familia ei. Ea s-a revăzut cu Alina, sora mai puțin cunoscută a ei și a Ramonei, cu care Monica se vede foarte rar din cauza depărtării. Iată cine este și cu ce se ocupă aceasta.

Monica Gabor, revedere cu sora ei Alina

Monica Gabor a revenit în România și a profitat de ocazia pentru a își vedea sora mai mare, pe Alina. Ea și-a revăzut și nepotul, care este mai înalt decât ea. Vedeta s-a fotografiat cu sora ei și cu nepotul său, imortalizând momentele frumoase. Pentru că ea locuiește în Malibu, își vede destul de rar sora mai mare, așa că s-a bucurat enorm să își revadă o parte din familie.

Deși locuiește în orașul natal, Bacău, Alina a venit la București pentru a se revedea cu sora ei și l-a luat și pe băiatul ei, nepotul Monicăi Gabor.

Vedeta a împărtășit o fotografia în care apare cu sora ei și alături de care a scris un mesaj emoționant.

„Alina, sora noastră mai înțeleaptă. O parte părinte, o parte cea mai bună prietenă și mereu o parte din inimile noastre”, a scris Monica Gabor, pe Instagram.

Monica Gabor s-a mutat de aproape 15 ani din România, așa că momentele în care se vede cu Alina, sora ei mai mare, sunt destul de rare. De aceea, Alina a venit la București pentru a se întâlni cu fosta divă de la Izvorani. Revederea a avut loc într-un hotel de lux din Capitală.

Cine este Alina, sora mai mare a Monicăi și a Ramonei Gabor

Alina, sora mai mare a Monicăi și a Ramonei Gabor, nu este cunoscută publicului larg, așa cum sunt cunoscute cele două vedete. Ea preferă să stea departe de camerele de luat vederi și este o prezență discretă.

Alina locuiește în Bacău, orașul natal, alături de familia ei. Cele trei surori provin dintr-o familie modestă și au copilărit la Bacău. Acum, Monica este stabilită peste Ocean, în America, în timp ce Ramona locuiește la Dubai de mulți ani.

Alina este singura care a ales nu doar să rămână în țară, ci să stea tot în Bacău, orașul în care s-a născut.

Alina Gabor a fost plecată în Italia pentru mai mulți ani, unde l-a cunoscut pe Marcel Flueraru, despre care presa a scris că ar fi fost arestat la Roma, în 2008. Cei doi au revenit în România și au un copil împreună. Întreagă familie s-a stabilit în Bacău.

Nu se cunosc prea multe detalii despre sora cea mare a celor două vedete, însă se știe că nunta a avut loc în 2011.

„Surorile mele, Alina și Ramona, persoanele fără de care nu îmi pot închipui cum ar fi fost copilăria și viața mea. Sora noastră mai mare și mai înțeleaptă nu vrea să postăm poze cu ea, așa că îi acceptăm intimitatea”, scria Monica Gabor acum câțiva ani pe rețelele sociale la vremea aceea.

