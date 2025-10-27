Monica Gabor, vizită secretă în România. Reacția lui Irinel Columbeanu: „Irina nu m-a anunțat”

Monica Gabor se află în prezent în România într-o vizită ce s-a dorit a fi discretă, dar care a sfârșit prin a fi surprinsă de paparazzi. Irinel Columbeanu a avut o primă reacție după ce a aflat că fosta soție s-a întors în țară fără ca el să știe.

Cum a reacționat Irinel Columbeanu când a aflat că Monica Gabor s-a întors în România

Monica Gabor (38 de ani) a fost fotografiată de paparazzi Spynews.ro luând prânzul în București. Monica locuiește din 2011 în Statele Unite ale Americii, unde s-a recăsătorit cu afaceristul Poe Qui Ying Wangsuo, cunoscut drept Mr. Pink (48 de ani). Iată cum a reacționat fostul ei soț, Irinel Columbeanu, când a aflat că s-a întors în țară, fără ca el să știe.

„Nu știam de venirea Monicăi în România. Nici Irina nu m-a anunțat. Nu mă deranjează și nici nu am o problemă că nu m-a anunțat că vine în țară”, a declarat Irinel Columbeanu, pentru WOWbiz.ro.

Monica Gabor s-a întors în țară pentru a se întâlni cu câțiva apropiați. Fostul model a fost fotografiat într-un costum alb, la care a asortat o geantă Hermes, luând prânzul la restaurantul lui chef Joseph Hadad din Capitală.

Cum arată viața Monicăi Gabor în Statele Unite

Fosta soție a lui Irinel Columbeanu vizitează rar țara natală probabil și deoarece părinții ei, Veronica Bulai și Emil Gabor, nu mai sunt în viață. Mama Monicăi a murit în 2013, iar tatăl ei câțiva ani mai târziu, în 2020. Dintre surorile ei, doar cea mare, Alina, a rămas în Bacău, orașul lor natal, în timp ce mezina, Ramona, locuiește în Dubai. Deși locuiesc departe unele de celelalte, Monica, Ramona și Alina au o relație foarte apropiată.

În 2024, Monica Gabor a devenit mamă pentru a doua oră. Irinel Columbeanu a confirmat că fosta lui soție a născut un băiețel anul trecut. Monica și Irinel au împreună o fiică, Irina. Totodată, modelul mai are un fiu vitreg din partea soțului ei. După divorțul de Irinel, Monica a ales să iasă din atenția publică și să se dedice vieții de familie, lucru pe care l-a reconfirmat recent fiica ei.

„Mama e foarte bine. Și-a făcut o viață foarte confortabilă și îi place rutina ei de zi cu zi. Merge la sală dimineața, gătește, după face curățenie, mai iese… Îi place mult să iasă la cumpărături de mâncare. Avem același hobby. Are o viață foarte relaxantă. Iese cu Mr. Pink… Da, e fericită. A mai fost în România, dar e mai greu cu greencard-ul acum. Eu mi-am asumat un risc să vin aici, pentru că acum e mai greu cu noua administrație. Ea nu a vrut să riște, mai ales că are rutina ei acolo și știe că mă descurc singură”, a spus Irina Columbeanu, în emisiunea „La Măruță”.

Foto: Libertatea.ro; Facebook

